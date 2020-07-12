Soydan: İyi gidiyorduk ama önlemlere uymayı bıraktık

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, Ayaktan Tanı Merkezi’nin Coronavirüste olası ikinci dalga için 44 yoğun bakım yataklı olacak şekilde hazırlandığını kaydederek, solunum cihazı sayısının 36’dan 142’ye çıkarıldığını kaydetti.

Soydan, “142 yeterli bir sayı. Daha fazlasına ihtiyaç yok. Zaten yoğun bakımda yüzlü rakamlara çıkarsak ülkede çok ciddi bir salgın var demektir, umarız olmayacak. Elbette yeni, modern bir pandemi hastanesinin yapımından yanayız ama bu düzenlemeler de sağlık için önemli” şeklinde konuştu.

Sadece Covid-19 hastalarında kullanılacak tomografi cihazının iş insanlarının katkısıyla alınacağını açıklayarak, işlemler başladığını kaydetti. Soydan, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine de bir tomografi cihazı alacağız, ihaleye çıkacağız” dedi.

Diğer uzmanların da sürekli tekrarladığı, “Rehavete kapılmamalıyız. Dikkat etmeliyiz” uyarısını yineleyen Soydan, “Elbette hayat devam ediyor, ekonomik çarklar dönmek zorunda. Gelenler olacak. Biz Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız ama vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerek. İkinci dalgaya hazır olmalıyız. Olası bir krizi fazla zarar görmeden ancak böyle atlatabiliriz” şeklinde konuştu.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) açıklamalarda bulundu, pandemi sürecini, olası ikinci dalga hazırlıklarını anlattı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmalarından söz etti.

2005’te Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda ortopedi uzmanı olarak göreve başlayan Soydan, 2016-2019 yılları arasında 3 yıl Başhekim yardımcılığı görevini yürüttü. Soydan, 11 aydır Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin müdürlüğünü, 6 aydır da komitenin eş başkanlığını yapıyor.

Zor ve stresli bir süreçten geçildiğini, bu yeni virüs karşısında dünyada olduğu gibi ülkede de heyecan, korku ve stres yaşandığını belirten Cenk Soydan, sağlıkta alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve ilaç temini konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra kurum, kuruluş ve kişilerin de ciddi çaba gösterdiğini kaydetti.

“Süreç iyi yönetildi”

Korona virüsle ilgili toplumsal ciddiyetin geç oluştuğunu ancak ilk vakanın Alman bir turistte görülmesiyle hızlı bir reaksiyon gösterildiğini, kapanma sürecine geçişin radikal olduğunu belirten Soydan, “Süreç iyi yönetildi. Yönetilmese bu kadar uzun süre sıfır vakayla kalamazdık” dedi.

İnsanların artık daha rahat davrandığını gözlemlediğini belirten Soydan, kapalı alanlardan uzak durulması gerektiğini söyledi, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

“İyi gidiyorduk ama önlemlere uymayı bıraktık”

Cenk Soydan, “İyi gidiyorduk ama önlemlere uymayı bıraktık. Rehavete kapılmamalıyız. Dikkat etmeliyiz. Elbette hayat devam ediyor, ekonomik çarklar dönmek zorunda. Gelenler olacak. Biz Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız ama vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerek. İkinci dalgaya hazır olmalıyız. Olası bir krizi fazla zarar görmeden ancak böyle atlatabiliriz” şeklinde konuştu.

“Elbette modern bir pandemi hastanesinin yapımından yanayız ama bu düzenlemeler de sağlık için önemli” diyen Soydan, pandemi hastanesinin olmamasının bir eksiklik olduğunu ancak eldeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Soydan, pandemi hastanesi yapabilecek ülkelerin bunu yaptığını, yapamayanların vakalar için ayrı giriş ve çıkışı olan temasın kesildiği bir yer ayırdığını belirtti, “Biz de böyle yaptık” dedi.

Cenk Soydan, pandemi için nöroloji ve üroloji servislerinin ayrıldığını, nöroloji servisinin şu an ortopedide olduğunu, ürolojinin genel cerrahi bölümüne aktarıldığını ifade etti.

Ayaktan Tanı Merkezi’nin üst katının 50 yatak kapasiteli Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Servisi olduğunu anımsatan Soydan, burasının izole 44 yoğun bakım yatağı olacak şekilde hazırlandığını dile getirdi.

“Ayaktan tanı sadece yoğun bakım olarak değil, covid’li hastalar için servis gibi de kullanabilecek”

Soydan, Ayaktan Tanı’nın sadece 44 yataklı yoğun bakım değil, yoğun bakım ve Covid’li hastalar için servis gibi de kullanabileceğini söyledi, alt tarafın da ateş polikliniği olduğunu anımsattı.

Barış ve Ruh Hastalıkları Sinir Hastanesi’ndeki boş bölümün pandemi için hazırlandığını dile getiren Soydan, buraya 40 yatağın konduğunu, eğer mümkün olursa buraya da yoğun bakım kurarak yatak sayısını 50’ye çıkarmayı istediklerini anlattı.

Asemptomatik vakalar için Lefkoşa’da bir yurt kiralandığını belirten Soydan, cihazlar konusunda da bilgi verdi.

Soydan, “Sadece Covid-19 hastalarında kullanılacak tomografi cihazı iş insanlarının katkısıyla alınıyor… İşlemler başladı” dedi.

Cenk Soydan, tomografi cihazlarının da modelleri olduğunu rakamların bir milyon dolarlara kadar çıkabileceğini, göğüs hastaları için yeterli olacak modelin daha uygun fiyatta olduğunu söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda, acil serviste 1, onkolojide 1 olmak üzere 2 tomografi cihazı olduğunu ama onkolojidekinin hastaların da durumu göz önünde bulundurulduğundan Covid’li hastalar için hiç kullanılmadığını belirten Soydan, ana binadaki cihazın da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uyarılarına göre ilaçlanıp kullanıldığını kaydetti.

Soydan, Sağlık Bakanlığı’nın acil serviste kullanılmak üzere bir tomografi cihazı alacağını, bunun için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

“142 solunum cihazımız var. daha fazlasına ihtiyaç yok”

Soydan, yangından önce hastanede 38 solunum cihazı (ventilatör) olduğunu, yangında ikisinin zarar gördüğünü ve sayının 36’ya düştüğünü belirterek, “Şu anki solunum cihazı sayımız 142. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. 108 hastanın 6’sı yoğun bakıma girdi. Yüzlü rakamlara çıkarsak zaten ülkede çok ciddi bir salgın var demektir. Umarız olmayacak” dedi.

Solunum cihazlarının 40’ının UNDP’den geldiğini, ülkedeki derneklerin, kurum, kuruluşların ve kişilerin de solunum cihazı alımı için bağışta bulunduğunu kaydeden Soydan, Sağlık Bakanlığı’nın da ihaleye çıkarak 50 tane solunum cihazı aldığını anımsattı.

“Bu kadar yardım gelebileceğini düşünmemiştim… İslam Kalkınma Bankası’ndan da ciddi bir yardım geliyor”

Soydan, “Bu kadar yardımın gelebileceğini, bu kadar kısa sürede gelebileceğini düşünmemiştim. Toplumsal duyarlılığımız yüksek. Bugün oldu hala arayıp, ‘yardıma ihtiyacınız var mı?’ diye soranlar var, bu mutluluk verici” dedi.

Türkiye’den çok ciddi yardımlar geldiğini, gelmeye de devam ettiğini kaydeden Soydan, yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Kalkınma Bankası’ndan ciddi bir yardım geleceğini açıkladı.

Soydan, “Pandemi hastanemiz olsaydı bazı konularda daha rahat davranabilirdik ama pandemi hastanemizin olmaması hizmetlerin aksayacağı anlamına gelmiyor. Hazırlıklar var. Ayaktan Tanı’daki 44 yoğun bakım yatağı önemli bir sayı” dedi.

Cenk Soydan, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile de her gün konuştuklarını, olası bir ikinci dalga için sağlık görevlilerinin nerde, nasıl çalışacağına dair de program yaptıklarını ifade etti.

İlaç konusunda da bilgi veren, gerekli ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde olduğunu, pandemi sürecinde ilaç sıkıntısı yaşanmadığını belirten Cenk Soydan, ilk başta dünyada da temininde sorun olan Favipiravir’in ülkede bulunduğunu söyledi.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi şablonunu oturttuk. Çok başarılı hekimlerimiz var”

Tedavilerle ilgili de konuşan Cenk Soydan, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi şablonunu oturttuk. Çok başarılı hekimlerimiz var” dedi.

Sağlık personelinin çabasına dikkat da çeken Soydan, “İnsanlar hastanenin önünden geçmeye korkarken, hemşiresinden doktoruna, işçisinden memuruna hastane personeli canla başla çalıştı” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının eylem açıklamasının hatırlatılması üzerine Soydan, “Evet, sağlık çalışanları mutsuzdur, yorgundur, bıkkındır. Zor bir süreçten geçtik, bu zor süreç hala devam ediyor. Uzun saatler mesai yaptılar, ek mesailerini de alamadılar. Haklıdırlar, yanlarındayım ve görüşlerine saygılıyım. Pandemi sürecinde her gün telefonda konuştuk, yeri geldi tartıştık, yeri geldi sohbet ettik. Her zaman iletişim halindeyiz” dedi.