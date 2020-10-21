Sosyal Sigortalar Müfettişliği son başvuru 30 Ekim

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Sosyal Sigortalar memuru ile Sosyal Sigortalar müfettişi münhallerine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Sosyal Sigortalar Memuru ile III. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi mevkii için son başvuru tarihinin 30 Ekim 2020 olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, söz konusu kadroların münhal duyurusunda da belirtildiği üzere, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiğina dikkat çekildi.

Duyuruda, sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı.