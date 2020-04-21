‘Sosyal mesafeli’ Meclis oturumu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Covid 19 Salgını Nedeniyle Yaşanan Olağandışı Durumun ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi gündemiyle toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, son toplantıda olduğu gibi, Meclis binasına giriş ve çıkışlarında hijyenik önlemler alındı. Bu çerçevede Meclis salonları ve bahçe dezenfekte edildi.

Genel Kurul Salonu’nda oturma düzeni ise yine sosyal mesafe korunarak ayarlandı. Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yaptığı oturumda, görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra ediyor.

Meclis Başkanlığı, oturuma gelecek milletvekillerinin de aynı şekilde maske tedariğini sağlayıp, gerekli tedbirler alındıktan sonra genel kurulu açtı.

Meclis’te Kovid-19 salgını ve alınan önlemler değerlendirilecek…

En son 19 Mart’ta toplanmıştı…

Meclis en son Cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemek ve korona virüsüyle ilgili önlemleri ele almak amacıyla 19 Mart’ta olağanüstü toplantı yapmıştı.

Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla varılan mutabakat ve Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği idari izin kapsamında Meclis Genel Kurulu, 10 Mart’taki oturumun ardından 15 Mart’ta toplanmama kararı almıştı…

Başkan Uluçay: Çalışmalara ışık tutması hedefiyle…

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bu süreçte çalışan, emek veren sağlık çalışanları yanı sıra tüm diğer çalışanlara teşekkür etti, Genel Kurul’da parti başkanları ve milletvekillerinin görüş ve önerilerinin sunulmasının amaçlandığını aktardı.

Başkan Uluçay, ortaya konacak görüş ve önerilerin, yapılacak çalışmalara da ışık tutuması temennisini belirtti.

Arıklı: “Bir gözünüz vatandaşın cebinde, bir gözünüz Türkiye’den gelecek parada”

YDP Genel Başkanı Arıklı, Domuzcular Burnu’ndaki Askeri Hastane’nin boş olduğuna işaret etti, neden askerden istenmediğini sordu. Ayrıntılar

Ataoğlu: “Bulaş sayımızı gerçekten biliyor muyuz?”

Nüfusumuza yakın Kıbrıs’ın güneyinde ve Malta’ya bakıldığında test oranlarının çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Biz acaba ne durumdayız, bulaş sayımızı gerçekten biliyor muyuz? Bunları tam olarak bilmeden nasıl bir kriz yönetiyoruz?” diye sordu. Ayrıntılar

Özyiğit: “Sistem çöktü, hepimiz altında kaldık”

Yeni bir sistemin, reformları da içerecek şekilde yeni bir anayasanın konuşulması gerektiğini görüşünü belirten Özyiğit, “Bu ülkede oluşturulan bu sistem çökmüştür ve hepimiz altında kaldık” dedi. Ayrıntılar

Genel Kurul Salonu’nda oturma düzeni ise yine sosyal mesafe korunarak ayarlandı. Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yaptığı oturumda, görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra ediyor.