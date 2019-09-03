SOS Çocukköyü'nden 'Okula Dönüş' kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, Eylül ayı boyunca yapılacak tüm bağışların çocukların okul ücretleri, kurs ücretleri, cep harçlığı ve okul ihtiyaçlarına harcanacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, bağışların www.soscocukkoyu.org sayfasından ya da derneğin banka hesaplarına yapılabileceğini veya 4120’ye sos yazıp 30 TL tutarında bağışta bulunabileceği kaydedildi.