SOS Çocukköyü yararına koşulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”, 22 Ekim Pazar günü SOS Çocukköyü Derneği yararına düzenlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayıp, yine aynı yerde tamamlanacak maraton, 4-8-21 kilometre olmak üzere 3 kategoride yapılacak ve maratondan elde edilecek gelir, SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu, LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, yan sponsor temsilcileri ve belediye yetkililerinin katıldığı basın toplantısında, bu yıl “Lefkoşa Turkcell’le koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” temasıyla gerçekleştirilecek maratona katılım için tüm halka çağrı yapıldı.

Harmancı: “Hedef 4 binin üzerinde katılımcı”

Basın toplantısında ilk sözü alan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek maratonu dördüncü kez düzenlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu yıl da başta ana sponsor Turkcell olmak üzere maratona katkı yapan tüm yan sponsorlara da teşekkür eden Harmancı, bu yılki gelirin tamamının da SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacağını belirtti.

Maratonun 22 Ekim Pazar günü 3 kategoride gerçekleştirileceğini ifade eden Harmancı, maratona katlımın her yıl arttığını, geçen yılki 3 bin hedefini aştıklarını bu yıl da 4 binin üzerine çıkmayı arzuladıklarını ifade etti.

Harmancı, halkın her yıl daha da bilinçlendiğini ve spora olan ilginin katlanarak arttığını dile getirerek, maratonun sosyal sorumluluğun yanı sıra obeziteyle mücadelede de önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Maratonun şehre dinamizm kattığına işaret eden Harmancı, herkesi maratona katılmaya çağırarak çok zevkli ve eğlenceli bir gün olmasını temenni etti.

Harmancı, maratonla ilgili daha detaylı bilgi ve güzergah haritasının ileriki günlerde duyurulacağını sözlerine ekledi.

Maden: “Desteğimiz sürecek”

KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, kurumunun katkı koyduğu sosyal sorumluluk projelerinin kendisini gururlandırdığını belirterek, 4 yıldır Lefkoşa Maratonu’na sponsorluk yapıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Teknolojik yatırımların yanı sıra topluma katkı sağlayacak projelerde yer almanın önemine işaret eden Maden, bu yılki maratonun çocuklar için koşulacak olmasının önemine vurgu yaptı. Maden, etkinliğe gelecek yıllarda da destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısında yer alan yan sponsorların temsilcileri de tek tek söz alarak böylesine hayırlı bir projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek herkese örnek olmayı temenni ettiler.

Akter: “Toplu taşıma ihtiyacımız vardı”

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de, derneğin amaçlarını ve tarihçesini anlatarak, zaman içerisinde derneğin proje çeşitliliğinin de arttığını söyledi.

Bir süredir toplu taşıma aracı ihtiyacı için çalışma yaptıklarını ve bu amaçla LTB’ye de başvuruda bulunarak LTB maratonunun bu amaçla yapılmasını talep ettiklerini anlatan Akter, LTB Başkanı Harmancı ve tüm meclis üyelerinin olumlu değerlendirilmesi sonucunda bu yıl maratonun dernekleri yararına yapılacağını yineledi.

Akter, hayır kurumlarına yardımların devamlılığının gerekliliğine işaret ederek, toplum bilinçlendikçe sürdürülebilirliğin de arttığını kaydetti.

Aktunç: “Katılım her yıl artıyor”

LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç ise, LTB’nin rutin görevlerinin yanı sıra, insana hizmet için de projeler ürettiğini hatırlattı.

Maratona katılımın her geçen yıl arttığına işaret eden Aktunç, geçen yılki 3 bin hedefine ulaştıklarını, bu yıl 4 bini hedeflediklerini söyledi.