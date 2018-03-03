 SOS Çocukköyü Derneği'nden kurumsal destekçilerine teşekkür

SOS Çocukköyü Derneği, bakım ve destek programına 2017 yılında destek veren kurumsal bağışçıları için dün akşam Bedesten’de teşekkür gecesi düzenledi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter’in açılış konuşması ile başlayan gecede, bağışçılara teşekkür belgesi takdim edildi.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, gecede, 2017’de yapılan bağışlarla verilen hizmetler aktarılırken, her bağışın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı.

SOS Çocukköyü Başkanı Buğra Akter, SOS Çocukköyü Derneği programı dahilindeki Lefkoşa Çocuk Köyü, Girne Gençlik Evleri, Aile Güçlendirme Projesi, Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Kreş ve Anaokulu’na destekte bulunan ve dernek ile işbirliği yaparak, bakım ve destek verilen 353 çocuk ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan kurumsal bağışçılara teşekkür etti.

Akter, SOS Çocukköyü Derneği ile yapılan tüm işbirliklerinin yerinde ve zamanında çocuklara ulaştığını da sözlerine ekledi.