Soruşturma sürerken, ATAMA GÜNDEMDE

Ayşe GÜLER

Hakkında ‘yetki aşımı ve usulsüz ödeme’ suçlamasıyla soruşturma açılan, yargılanması henüz tamamlanmayan Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın kuruma atanması yeniden gündeme geldi.

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin sona ermesinin ardından göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin yakın zamanda Genel Müdür olarak Erdoğan’ı atayacağı konuşulmaya başlandı.

Erdoğan’ın müdür olarak kurumda bir kez daha görev alacak olma ihtimali, gözleri hem hukuki sürece hem de Ekonomi Bakanlığı’nın atacağı adıma çevirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise yapılması gündemde olan atama ile ilgili konuşmaktan kaçındı, açıklama yapmadı.

Mahkemeye çıkarılmış, teminata bağlanmıştı…

Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündemine gelmişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlanmıştı.

Mahkemede verilen polis şahadetinde; Gürcan Erdoğan’ın “Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” suçlamalarından methaldar olduğu aktarılmıştı.

Gürcan’ın makam şoförü olan H.İ’ye izinli, mesai saatleri içerisinde ve yurt dışında olduğu zamanlarda da burada bulunduğuna dair evraklar düzenleyip imzalaması sonucu 3 bin 242 TL 65 lira sahtekarlıkla temin ettiği ifade edilmişti.

Polis yine aynı soruşturma içerisinde KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından kendisine herhangi bir yetki verilmeden Erdoğan’ın, şoförü H.İ’ye mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesine olanak sağladığını ve Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranarak suç işlediğini belirtmişti.

Polis memuru Gümüşsoy, zanlı Erdoğan’ın, H.İ’nin yüzde 25’lik ek mesai ödeneği kriterinde olduğunu bildiği halde yüzde yüzlük ek mesai kriterinde ödeme yapması sonucu 61 bin 423 TL 62 lirayı sahtekarlıkla temin etmesine olanak sağladığını ifade etti.

Mahkeme, Erdoğan’ın yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta bir ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.

Öte yandan Erdoğan’ın avukatı Şefik Aşçıoğulları ise Müvekkili Gürcan Erdoğan ile ilgili olarak, “Kıb-Tek müdürlüğü yaptığı esnada, imzasına sunulan bordroları imzalaması gerekçesiyle cezai soruşturma başlatıldığını” ancak tutuklanmadığını açıklamıştı.

80 bin TL’yi geri ödemişlerdi

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan; Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, şoförü H.İ’ye yüzde 25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleriyle ilgili sorumlu tutulduğu 76 bin 691 TL’yi önceki gün itibariyle ödemişti.

Erdoğan’ın şoförü H.İ de aynı gün, 4 bin 31 TL’lik ödemeyi Mağusa’daki şubeye yatırdı.

Her iki ismin de sorumlu tutulduğu miktarları ödemesi, ‘suçlamaları kabul ettiği’ algısı yarattı.

Ödemenin yapılması, gözleri hukuki sürece çevirmişti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına süreci takip eden Avukat Emre Efendi, ödemenin yapılmasının suçu ortadan kaldırmayacağına işaret etti, dava sürecinin devam ettiğini belirtmişti.