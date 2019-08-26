"Sonuçların paylaşılmamasına anlam vermek mümkün değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, yaz sezonunun tamamlanmasına az bir süre kalmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın deniz ve havuzlardaki su analizleri sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesinde güncel olmadığına dikkat çekti. Özdenefe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların bu kadar uzun sürede sonuçlanıp, paylaşılamadığına anlam verediğini ifade etti

Özdenefe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Ağustos ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde deniz ve havuz sezonunun en yoğun dönemini de geride bırakıyoruz. Yaz tatilinden önceki son meclis oturumunda Sağlık Bakanımız özellikle denizlerimizin su analizlerinin düzenli olarak yapılacağı ve sonuçların da halkla paylaşılacağı sözünü vermişti. Bugün itibarı ile Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde 2019 Temmuz ayına ait değerler tam olarak açıklanmış değil. Otel sayısı ve yoğun yapılaşma nedeniyle muhtemelen en riskli bölgemiz olan Girne'deki plajların hiçbirinin analiz sonucunu raporda bulabilmek mümkün değil. Sonuçların olması gereken yerlerde sadece birer yıldız işareti (*) var. İşaretin açıklaması ise şöyle: ‘Analizler devam etmektedir. Sonuçlar çıktıkça yayınlanacaktır.’ Bu plajlardan bazılarının analiz sonuçları Haziran raporunda da belirtilmemiş, aynı şekilde işaretlenmiş. Temmuz ayı havuz analiz sonuçları ise yine özellikle Girne bölgesi için sonuçsuz! Analizlerin bu kadar uzun bir sürede niye sonuçlanmadığını veya paylaşılmadığını anlayabilmek maalesef mümkün değil."

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