Son saniye kâbusu: 1-0

K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği, kendi evinde Girne Halk Evi’ni konuk etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İskele temsilcisi 90+2.dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Girne Halk Evi, geçtiğimiz hafta son saniyede Gönyeli maçında olduğu gibi bu maçta da son dakikada yıkıldı. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golü Sertan Kurukafa kaydetti. Gençler Birliği aldığı galibiyetle puanını 14’e yükseltirken, Girne Halk Evi 8 puanda kaldı. Girne ekibi Esentepe’nin kazanmasının ardından ligin dibine geriledi ve son sırada haftayı kapattı.

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: K. Eran, B. Mandıralı, H.Gök

L. GENÇLER BİRLİĞİ

Tolga Nergis

Sami Ergazi

Kadir Erol

Sinan Öğüt

Mustafa Tekpınar

Elvis Sakyi

Wanderson Miranda

Berk Kaya

France Lahra

Tacettin Köse

Ahmet Köse

TD: Salih Sakallı

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ

Hasan Sadrazam

Tunahan Şencan

Mahmut Erkan

İlker Tek

Oladale Oshobe

James Obongha

Selim Saygı

Kaan Borova

Yankı Aktül

Mustafa Yaşınses

TD: Serhat Deniz

GOL: Dk.90+2 Sertan Kurukafa (L. Gençler Birliği)

