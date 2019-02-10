Son saniye kâbusu: 1-0
Ligin dibinden kurtulmaya çalışan Girne Halk Evi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Gençler Birliği deplasmanında son dakikada yıkıldı
K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği, kendi evinde Girne Halk Evi’ni konuk etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İskele temsilcisi 90+2.dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Girne Halk Evi, geçtiğimiz hafta son saniyede Gönyeli maçında olduğu gibi bu maçta da son dakikada yıkıldı. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golü Sertan Kurukafa kaydetti. Gençler Birliği aldığı galibiyetle puanını 14’e yükseltirken, Girne Halk Evi 8 puanda kaldı. Girne ekibi Esentepe’nin kazanmasının ardından ligin dibine geriledi ve son sırada haftayı kapattı.
STAT: İskele Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: K. Eran, B. Mandıralı, H.Gök
L. GENÇLER BİRLİĞİ
Tolga Nergis
Sami Ergazi
Kadir Erol
Sinan Öğüt
Mustafa Tekpınar
Elvis Sakyi
Wanderson Miranda
Berk Kaya
France Lahra
Tacettin Köse
Ahmet Köse
TD: Salih Sakallı
GİRNE HALK EVİ
Okyanus Öndağ
Hasan Sadrazam
Tunahan Şencan
Mahmut Erkan
İlker Tek
Oladale Oshobe
James Obongha
Selim Saygı
Kaan Borova
Yankı Aktül
Mustafa Yaşınses
TD: Serhat Deniz
GOL: Dk.90+2 Sertan Kurukafa (L. Gençler Birliği)