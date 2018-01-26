Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Toplumcu Demokrasi Partisini ziyaret etti.

TDP Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 11.00'de başladı.

Yaklaşık 50 dakika süren toplantının ardından parti başkanları açıklama yaptı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

PGM ya görevini yapmalı ya da istifa etmelidir

Özyiğit; "Biz ilk günden partimizin kararını duyurduk. Arzu ettikleri takdirde kendilerini kabul edeceğimizi söylemiştik. Ülkemizdeki genel sıkıntıları ve son günlerde yaşanan olayları konuştuk. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. (22 Ocak Olayları) Polis Genel Müdürü topluma bir açıklama borçludur. Saldırganlarla ilgili ne yaptılar bunu açıklamakla borçludur. Ya görevini yapmalıdır Genel Müdür, ya da istifa etmelidir. Bu olaylar polisin sivile bağlanmasını zaruri kılmaktadır".

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün:

Polisimiz üzerine düşeni yapmalıdır, yapacaktır

Özgürgün; "TDP’nin görüşlerini biliyoruz. Ancak demokratik teamüller gereği sadece hükümet meselesini değil hem de başka meseleleri de görüşme fırsatı yakaladık. Sonuçta güçlü bir hükümetin kurulması ve gerekiyor. Bu çerçevede üzerime düşeni yapacağım. Sayın başkana ve TDP’ye teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede görüşmeler sonuçlanır ve bir hükümet kurulur. (22 Ocak Olayları ile ilgili) Polis iç güvenliği sağlamaktadır ve özveri ile görev yapmaktadır. Polisin ciddi ve özverili görev yaptığını biliyoruz. Ancak toplumsal olaylar farklıdır, psikolojisi, eğitimi önlemleri farklıdır. Bizde de böyle olaylar yaşanmamaktadır, polisimiz toplumsal olaylarda hep soğukkanlı davranmıştır. Zaman zaman şikayetler olabilir, eleştiriler olabilir. Olay sonrasında Polis Genel Müdürü ile görüştüm, hassasiyetini biliyorum. Yaşanan olaylar, meclise saldırı tasvip edilemez, fikre fikirle karşılık verilir, şiddetle değil. Zaman zaman provokatörler tarafından olayların desteklenmesinde polis gerekli tedbirleri almalıdır, alacaktır. Polisimiz üzerine düşeni yapmalıdır, yapacaktır. Olayları da olaylara neden olanları da tasvip etmiyoruz".

Fotoğraf ve görüntü Ayşe Güler