Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden terörist, yakalandı.

Terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.



Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA), yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısının İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

AA'ya konuşan güvenlik kaynakları ismini vermedikleri zanlının yakalandığını söyledi.

Saldırının ardından kayıplara karışan saldırganı yakalamak için Konya, İzmir ve İstanbul'da geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmişti.

Saldırıyla bağlantılı olarak en son İstanbul'da Çin vatandaşı şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklanmıştı.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli teröristAbdulgadir Masharipov sağ olarak yakalandı. Terörist Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi de gözaltına alındı.

POLİS 10 GÜNDÜR ÇEMBERE ALMIŞ

İstanbul Emniyeti'nin 10 gündür Esenyurt mahallinde çemberi daralttığı ve teröristin yakalanması konusunda yoğun çaba sarfettiği bildirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti'nin sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.