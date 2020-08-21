SON 5 YILDA 5 bin 958 evlilik, 4 bin 337 boşanma

BOŞANMALAR... 2019 yılı Mahkeme Raporu’nda yer alan verilere göre son bir yılda bin 152 aile davasından 897’si boşanmayla sonuçlandı. Raporlara göre, son 5 yılda 4 bin 337 çift anlaşamayarak yollarını ayırdı.

570 KİŞİ ANLAŞMALI… Evlilikleri en az bir yıl süren ve anlaşmalı ayrılan 570 çiftin olduğu raporlara yansırken, boşanma nedenlerinin başında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” geliyor…

EN FAZLA 2018’DE… Son 5 yılın boşanma rakamlarına bakıldığında en fazla ayrılığın 2018 yılında yaşandığı raporlara yansıdı... 2015 yılında 798 çift boşanırken, 2016 yılında bu rakam 841’e yükseldi. 2017 yılı içerisinde 864 çift ayrılırken, 2018 yılında 937, 2019 yılında ise 897 çift yollarını ayırdı.

1151 ÇİFT EVLENDİ… Faaliyet Raporu’nda yer alan evlilik rakamlarına göre 2019 yılında 1,151 çift de dünya evine girdi. En fazla evlilik ise Lefkoşa ilçesinde…

Devrim DEMİR

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2019 yılı Mahkeme Raporu verilerine göre geride bıraktığımız yıl 1,151 çift yollarını birleştirirken, 897 çift de yollarını ayırdı.

Boşanma nedenlerinin başında anlaşmalı boşanma yer alırken, ağırlıklı olarak boşanan 16 yıl ve üzeri evli olan çiftler olduğu da rapora yansıyan ve dikkat çeken veriler arasında yer aldı.

Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında en fazla ayrılık 2018’de yaşanırken, en çok evlilik de 2015 yılında gerçekleşti.

897 çift boşandı…

İncelenen son 5 yılın Mahkeme Faaliyet Raporlarına bakıldığında 2019 yılında boşanmalarda düşüş yaşandığı dikkat çekti.

Faaliyet Raporlarına göre, Aile Mahkemelerinde geçen yıl boşanma davalarında kırk dosyanın azalarak yüzde 4. 27 düşüş yaşandığı kayıtlara geçti.

Boşanma nedenlerinin başında evlilikleri en az bir yıl süren ve anlaşmalı ayrılan 570 çiftin olduğu raporlara yansıdı.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bir yıl içinde 304 kişi de yollarını ayırdı.

En fazla 16 ve üzeri evli olan çiftlerin boşandığı gözlemlendi. Mahkeme raporuna yansıyan verilere göre evliliği 6 ila 10 yıl arası süren 182 çiftin de çeşitli nedenlerden dolayı ayrıldığı raporda yer aldı.

Anlaşmalı ayrılıklar raporda yer aldı…

Mahkemelerin geçmiş yıllarda ‘şiddetli geçimsizlik’, ‘terk’, ‘ayrı yaşama’ gibi çeşitli boşanma nedenlerini yansıttığı raporda bu kez farklı gerekçelere yer verildi.

Çiftlerin boşanma nedenleri; “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”, “Evlilikleri en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir taraf öteki tarafın davasını kabul etmesi” ve “Boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması” olarak belirtildi.

2019 Yılı Faaliyet Raporuna göre ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından’ dolayı 304 çift, ‘evlilikleri en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir taraf öteki tarafın davasını kabul etmekten’ 570 çift, ‘boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşama nedeniyle’ de 23 çift evliliğini sonlandırdı.

Lefkoşa yine ilk sıradaydı…

Bölgelere göre ise en fazla Lefkoşa ilçesinde ayrılıkların yaşandığı görüldü. Geride bıraktığımız yıl içinde, Lefkoşa’da 372 çift, Mağusa’da 210, Girne’de 213, Güzelyurt’ta 37, İskele’de 50 ve Lefke’de ise 15 çift boşandı.

2019 yılında bin 151 çift evlendi…

2019 Yılı Mahkemeler Faaliyet Raporu’nda evlilik rakamları da yer aldı. Rapora göre geçtiğimiz yıl 1,151 çift dünya evine girdi. Evliklerin bölgelere göre dağılımlara bakıldığında ise en fazla evlilik Lefkoşa ilçesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Lefkoşa’da 412 çift, Mağusa’da 287 çift, Girne’de 241 çift, Güzelyurt’ta 71 çift, İskele’de 112 çift ve Lefke’de de 28 çift dünya evine girdi.

Son 5 yıllık evlilik rakamlarına göre ise en fazla evlilik 2015 yılında gerçekleşti. 2015 yılında 1,254 çift evlenirken, 2016 yılında 1,204 çift, 2017 yılında 1,205 çift, 2018 yılında ise 1,144 çift, 2019 yılında ise 1,151 çift dünya evine girdi.