Somut öneri de, rakam da yok!

Binlerce çalışanın beklediği, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla dün sabah yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısına ÖN HAZIRLIKSIZ gidildi, bir sonuca varılmadı… Taraflar YENİDÜZEN’e konuştu: Hedef Temmuz’un sonuna dek bir karar üretip, yürürlüğe koymak.

Fehime ALASYA

Asgari Ücrete yapılması planlanan artışla ilgili dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı.

Toplantıda rakam konuşulmadı, işçi ve işveren tarafları görüş alışverişinde bulundu, hükümetten değerlendirme için bazı yasal veriler talep edildi.

Gıda kalemi, diğer geçim kaynakları, dövizin yükselişi, hayat pahalılığı ve etkenleri gibi pek çok konuyu incelemek maksadıyla yasal veriler talep eden sendika başkanları, toplantının ikinci oturumunun gelecek hafta Perşembe günü gerçekleştirileceğini belirterek, haziran ayı sonuna dek kesin sonuç almakta kararlı olduklarını kaydettiler.

Çeşitli incelemelerin ardından ekonomik değerlendirmeler yaparak ikinci toplantıya katılacaklarını belirten sendikalar, dünkü toplantıda sadece bazı yasal veriler talep ettiklerini ve konularla ilgili düşüncelerini sunduklarını belirttiler.

2017 yılının ilk asgari ücreti, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; saatlik 11.65 TL, günlük 93.23 TL, haftalık 466.15 TL ve aylık 2020 TL olarak belirlenmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinden oluşuyor.



“Çok yönlü düşünüp, insanlığı ve çalışanı koruyacak bir artış yapılması gerekiyor”

“İşverenin katı tutumu yok, gerek çalışan gerekse işvereni sıkıntıya sokmadan her koşulu değerlendirip sağlıklı bir karar vermek istiyoruz” diyen Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Sami Dilek, hem geçmişe, hem de ileriye bakarak, iyi bir artış gelmesini beklediklerini belirtti.

Dilek, çok yönlü düşünüp, insanlığı ve çalışanı koruyacak bir artış yapılması gerektiğinin altını çizdi.

2017 yılının ikinci döneminde de bu artışın hemen ele alınmasını çok olumlu değerlendiren Dilek, “İkinci dönemin oturumunun yapılması da bu sıcaklarda, pahalı ülkede geçinmekte zorlanan insanlarımıza bu katkının yapılması çok önemli” dedi.

Ekonomik değerlendirme talep edildi

Toplantıda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Eski Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise Temmuz ayında yapılacak olan maaşların artışlı yapılması gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Yapılması planlanan artışla ilgili herhangi bir rakam ortaya konulmadığını anlatan Latifoğlu, ekonomik değerlendirme için resmi veriler talep ettiklerini, bu doğrultuda değerlendirme yapıp, ortaya rakam koyacaklarını anlattı.

“Ne kadar artış olabileceği üzerine ise rakam konuşmak çok erken, kamuoyunu beklenti içerisine sokup yanılgıya sebep olmak istemeyiz, bu hayal kırıklığı ve hüsrana neden olur…” diyen Latifoğlu, düşünülen rakamla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.

Hazırlıksız ve ön araştırma olmaksızın toplantı düzenlendi

Kendilerine yapılan toplantı çağrısı ile görüşmeye gittiklerini belirten İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, toplantıda hiçbir somut rakam konuşulmadığının altını çizerek, toplantıya hazırlıksız ve ön araştırma olmaksızın gidildiği için herhangi bir neticenin çıkmadığını kaydetti. Dün yapılan toplantıda tüm taraflar ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Aroğlu, genel tabloyu ve dünkü tabloyu değerlendirirken ‘olumlu bir tablo yaşandı diyebilirim’ ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Sami Dilek:

Rahatlatacak bir anlaşma olmasını umut ediyoruz

“7 Temmuz itibari ile bu yıl 2. Dönem Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Tüm kanatlar toplantıda hazır bulundu. Çocuklarımıza iyi bire ekonomi ve yaşam sağlanması adına ortaya güzel görüşler sunuldu. Ülkedeki durumu değerlendirdik. Ülkedeki hantallığın, ekonominin aşılması konusunda kararlar ürettik. Başbakanın iyi bir artış getirebileceğiyle ilgili açıklaması da umut verici oldu. Ekmeğini alın teri ile kazananların alın teri karşılığını alabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Düşüncelerimiz bu noktalardadır. 7.68’lik bir hayat pahalılığı açıklandı, bu noktada kamu, kurum kuruluşların yaralanacağı rakamlara bakınca, asgari ücrete yansıması olarak da düşüncelerimiz vardır. DPÖ’nün çeşitli kalıp ve kriterleri ile ilgili talebimiz oldu. Gıda kalemi ve diğer geçim kaynakları için olan kalıpların verilerini talep ettik. Bunlar üzerinde de bir çalışma yapacağız.

2. oturum gelen hafta perşembe günü yapılacak.

Tüm bunları gelecek haftaya dek değerlendirip, masada konuşacağız. Bu ay sonuna kadar, net bir sonuç almakta kesin kararlıyız.

İşverenin katı tutumu yok, gerek çalışan gerekse işvereni sıkıntıya sokmadan her koşulu değerlendirip sağlıklı bir karar vermek istiyoruz.

Dövizin de yükselişi tüm bu kararları, hayat pahalılığını etkiliyor.

Bundan sonraki süreçte de bunlar göz önünde bulundurulmalı. Hem geçmişi, hem de ileriyi görerek iyi bir artış gelmesini bekliyoruz.

Sonunda el sıkışarak, herkesin kabul edeceği ve kamuoyunu da rahatlatacak bir anlaşma olmasını umut ediyoruz.

Her ay hayat pahalılanıyor, ortalama yüzde 1’in üzerinde bir pahalılık oluyor, tüm bunları öngörüp, zor şartlarda çalışan özel sektöre iyi bir artış yapmalıyız.

Asgari ücretimiz dünya standartlarının altında kalmıştır.

Belirli veriler basına yansıdığı zaman hayal kırıklığı doğmasına nende oluyor, bu yüzden tahmini bir rakam vermem doğru olmaz.

Tek istediğimiz insanımız mutlu olsun, evine ekmek getirip, kendi giderlerini karşılayabilsin istiyoruz. İş yerlerimizi de zora sokup, kapattırmayalım. Asgari ücret ödeyecek diye sıkıntıya girecek olan şirketlerimiz de düşünmeliyiz, çok yönlü düşünüp, insanlığı ve çalışanı korumalıyız.

Elimizden geleni yapıp iyi bir artış gelmesini sağlayacağız.

İkinci dönemin oturumunun yapılması da bu sıcaklarda, pahalı ülkede geçinmekte zorlanan insanlarımıza bu katkının yapılması çok önemli.”

Hür-İş Federasyonu Eski Genel Başkanı Yakup Latifoğlu:

Önümüzdeki hafta rakamlar konuşulmaya başlanacak

“Herkes düşüncelerini ortaya koydu. Herhangi bir rakam ortaya konulmadı. Hükümet kanadı bizi davet etti, ne düşündüklerini öğrenmeye çalıştık ve resmi veriler istedik. Yasa geçim indeksini bulabilmek için çeşitli veriler var, bunları ticaret dairesinden istedik, yasal verilere dayanarak konuşmak istedik.

Hem bunları hem de ekonomik değerlendirme için resmi veriler talep ettik.

Hükümetten hayat pahalılığı üzerinde bir rakamı ortaya koymasını ifade ettik. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan toplantıda rakamlar konuşulmaya başlanacak.

Tahmini olarak söylemek gerekirse, 15 Temmuz’dan önce bir artış belirlenip yürürlüğe girmeli, takvimimiz biraz sıkışık olabilir. Temmuz maaşlarının artışlı olması gerekir, bunun çabası içerisindeyiz, hükümetin de açıklaması bu yönde.

Ne kadar artış olabileceği üzerine ise rakam konuşmak çok erken, kamuoyunu beklenti içerisine sokup yanılgıya sebep olmak istemeyiz, bu hayal kırıklığı ve hüsrana neden olur…”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu:

Hiç rakam ve somut hiçbir şey konuşmadık

“Çağrı üzerine gittik, çağrıyı yapan devlet tarafının düşünce ve hazırlıklarını, belgelerini, istatistikî bilgileri, verileri sorduk, oluşan olumlu ve olumsuz değişimleri görmek istedik. Akabinde bu konunun üzerinde konuşalım dedik.

Böyle bir hazırlıkları yoktu, bunları hazırlayıp, bir hafta sonra yeniden toplanacağız diyerek ayrıldık. Bu arada görüş alışverişinde bulunduk, gerek devlet, gerek işçi gerek bizler tüm temsilciler konuştuk. Genel tabloyu ve dünkü tabloyu değerlendirecek olursam olumlu bir tablo yaşandı diyebilirim. Birbirimizi anladık, verimli bir toplantı oldu. Muhtemelen haftaya bir gün de ikinci bir toplantı ile rakamları konuşmaya başlayabiliriz.

Dün hiç rakam ve somut hiçbir şey konuşmadık. Bizi çağırdıkları için önce onları dinlemek istedik, ön hazırlıklarını sorduk fakat bu ön hazırlığın olmadığını gördük ve serzenişte bulunduk. Neticede bizler bu ülke insanının refah içerinde mutlu ve huzurlu yaşamasını temenni ediyoruz. Herkes evine yeterli bir gelirle gidebilmeli. Bunun için de bazı radikal değişikliklerin olması gerekiyor, tüm bunları aktardık ve haftaya buluşmak üzere ayrıldık.”

Bakanlık açıklamasında ikinci toplantı tarihi belirtilmedi

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir saat süren toplantıda, tarafların, şubat ayından itibaren gelinen durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, işçi ve işveren taraflarının uzlaşısıyla iki tarafın önerilerinin yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede yeniden bir araya gelinmesi yönünde karar aldığı dile getirildi.