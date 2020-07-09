Lefke’de inşaattan düşerek ağır yaralan 14 yaşındaki Mustafa Sert’ten iyi haber: “Bağlı olduğu solunum cihazından ayrıldı, şuuru açık”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre, Sert’in genel durumu düne göre daha iyi.

Lefke’deki bir inşaattan yüksekten düşen 14 yaşındaki Mustafa Sert, kafasına darbe alarak ağır yaralanmış, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sert, dün saat 14:40 sıralarında, Gemikonağı'nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnsaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

Çocuk 15 değil, 14 yaşında

Polis Basın Subaylığı tarafından basına geçilen bilgide Mustafa Sert'in yaşı 15 olarak belirtilmiş, YENİDÜZEN'in ulaştığı bilgilere göre Sert’in 2005 Ekim doğumlu, yani 15 yaşına Ekim ayında basacağı öğrenilmişti.

"Çocuk inşaatta çalışmıyordu"

Gerçek İnşaat Direktörü Halil Gerçek ise YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulunmuş, olayın kendi şantiyelerinde yaşandığını, çocuğun ise çalışan değil, bir işçinin akrabası olduğunu savunmuştu.

Gerçek, inşaattan düşen Mustaf Sert'in, Lefke'de akrabalarıyla birlikte kaldığını, ailesinin coronadan dolayı Türkiye'den gelemediğini, akrabalarının ise inşaatta çalıştığını belirterek, çocuğun gidecek yeri olmadığı için inşaata geldiğini ileri sürmüştü

Mustafa Sert'in inşaatta çalışan akrabasının yanına geldiğini söyleyen Gerçek, olaydan duydukları üzüntüyü paylaşarak, inşaatta çocuk çalıştırılmadığını vurgulamış, yaşananların da talihsizlik olduğunu sözlerine eklemişti.