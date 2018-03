Ayşe GÜLER

Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün, kiracıları tarafından sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Olayla ilgili karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D cinayet mahalinde gözaltına alındı.

Cinayetin ardından öldürülen Ulugün ile olay yerine gelen zanlı yakınları arasında arbede yaşandı, çevik kuvvet ekipleri bölgeye geldi.

Polis, tedbir amaçlı havaya ateş açtı, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Kan donduran detaylar…

Bölgede infial yaratan, Alsancak, Zeytinlik Sokak üzerinde saat 12.30’da yaşanan cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar da kan dondurdu.

Cinayet nedenine ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

Olay öncesinde Ulugün ile kiracılarının markette karşılaştıkları ve tartıştıkları iddia edildi.

Tartışmanın ardından Ulugün’ü 34 yaşındaki kiracısı M.D’nin (K) bıçakladığı, bu sırada Ulugün’ün kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, diğer kiracısı 39 yaşındaki M.D(E) tarafından etkisiz hale getirilerek, M.D (K)’nin bıçaklamaya devam ettiği öne sürüldü.

Bölgede olan belediye çalışanlarının olay sonrasında cinayet zanlısı kadını bir araba içerisinde polis gelene kadar beklettiği, kadının kocası M.D’nin de olay yerinden ayrılmadığı ifade edildi.

Cinayet, Ulugün’ün evinin yanında bulunan boş arazide, annesinin evinin hemen yanında yaşanırken, annesinin cinayete an be an şahit olduğu öğrenildi, komşuları da yaşananları gördü.

Olay sonrasında bölgeye gelen bir aracın yerde kanlar halinde yatan Ulugün’e saldırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Polis ekipleri, zanlı yakınlarının bölgeye gelmek için kullandığı beyaz aracı da çekici ile alarak, Girne Polis Müdürlüğü’ne götürdü.

Sevenleri olay yerine akın etti

Cinayetin duyulmasının ardından Ulugün’ün yakınları ve ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşları da olay yerine koştu.

Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı.

Olaydan yarım saat önce Ulugün’le birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen çalışma arkadaşları da cinayete inanmak istemedi.

Ulugün, çevresi tarafından oldukça sevilen bir kişiydi.

2 çocuğu vardı…

Cinayete kurban giden Ulugün’ün bir kızı bir oğlu vardı.

2 çocuk babası olan Ulugün’ün kızının diyetisyen olduğu Haziran ayında evleneceği, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Oğlu ise üniversite öğrencisiydi.

Ulugün, Alsancak Belediyesi’nde Su İşleri Bölümü Amiri olarak görev yapıyordu.





Annesi, kardeşi fenalık geçirdi…

Gözü önünde oğlunu cinayete kurban veren annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

Ulugün’ün kardeşi ve abisi de uzun süre kendine gelemedi, gözyaşı dökerek yaşananlara isyan etti.

Aile yakınlarının fenalık geçirmesi üzerine bölgedeki sağlık ekipleri müdahale ederek, sakinleştirmeye çalıştı.

Polisler zanlıların evinde arama yaptı

Polis ekipleri olay sonrasında zanlıların evinde arama yaptı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede geniş çaplı araştırma yaptı, delilleri tek tek topladı.

Cinayetin işleniş sebebine ilişkin ipucu bulmaya çalıştı.

Polis Ulugün’ün cinayeti ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;

Cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Maktulün otopsisi yarın LDH'de yapılacak. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar ve görüntü Ayşe Güler