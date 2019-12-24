Sokak hayvanları için çabalıyor

Seda Günsoy Çağdan, 5 yıldır sokak hayvanları için mücadele ediyor. Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği'nde de 5 yıldır başkanlık yapan Seda Günsoy Çağdan, duyarlı arkadaşları ile birlikte terk edilen sokak hayvanların sahip bulmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği'nin aslında sosyal medyada 26 bin takipçisi olduğunu anlatan Seda Günsoy Çağdan "Ancak biz aslında 4-5 gönüllü kişiyiz ve yetişemiyoruz" diye konuşuyor.

Derneğin en büyük sorununun maddiyat olduğunu anlatan Seda Günsoy Çağdan "Sokakta bulduğumuz hayvanlara sahip buluyoruz, tedavi ediyoruz ancak şu ana kadar veterinerlere 70 bin TL borcumuz var" diye konuşuyor…

Çok sayıda veterinerle çalıştıklarını belirten Seda Günsoy Çağdan "Hayvan severlerden, duyarlı insanlardan gönüllülerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Duyarlı kişiler bize yardım etsin, destek sorunumuz var. Yardımcı olmak isteyenler SMS ile de bize aylık katkıda bulunabilirler. SMS olarak 4271'e ABONE CANDOST 10 TL yazarak bize her ay maddi destek verebilirler. 10 TL yerine 100'e kadar rakam yazılabilir" dedi.

Zaman zaman yaralı, yardıma muhtaç hayvanların kurtarılmasında yetersiz kaldıklarından yakınan Seda Günsoy Çağdan, gönüllü olmak isteyenlere de kapılarının açık olduğunu anlattı. "Evet yardım etmek, yuva bulmak onları tedavi etmek istiyoruz ancak zaman zaman yetersiz kalıyoruz. Lütfen bizi anlayın. Bizim de ailemiz var, işlerimiz var, bunu gönüllü olarak yapmaya çalışıyoruz, lütfen bize gereksiz tepki göstermeyin" diye konuştu. Yılbaşına yönelik de bilet satışı yaptıklarını kaydeden Çağdan herkesi yardım etmeye davet ediyor.