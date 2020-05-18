Sokağa çıkma yasağını ihlal edip sirkat yaptılar

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket, kanunsuz bıçak taşıma sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar M.A.R.Q. ve A.A.M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Gencer olguları aktardı, zanlıların 17 Mayıs’ta saat 23.00 sıralarında, Dereboyu Market isimli işyerinin kilidini kırarak girdiğini ve içecek sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını, üzerlerinde yapılan aramada 25 cm katlanabilen bıçak ve yeşil reçeteye tabi Rivotril marka 21 adet tablet hap bulunduğunu söyledi.

Zanlıların sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini de ifade etti.

Polis, 18 Mayıs’ta zanlıların evinde yapılan arama neticesinde toplam 80 adet daha rivotril marka haplar, 1 adet pepsi marka ve 1 adet pokka marka içecekler tespit edildiğini, 5 adet ‘uyuşturucu’ olduğu düşünülen paketler bulunduğunu kaydetti.

Polis, bulunan 5 adet bantlı paketlerin incelenmek üzere narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne teslim edildiğini ve ek bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, hasara uğratılan buzluk ve içerisinden alınan içecekler ile ilgilide detaylı soruşturulacağını ve marketin kamera kayıtları incelenmesi gerekmekte olup ikametgâh içerisinde bulunup içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen paketlerin tahlil edilmesi gerektiğini anlattı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etmelerinin muhtemel olduğundan her iki zanlının da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.