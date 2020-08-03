Soğutma çalışmaları başladı

Haspolat kirli sanayi bölgesinde geri dönüşüm alanında meydana gelen yangın kontrol altına atına alındı.

Yangına, polis itfaiye ekipleri ile Değirmenlik Belediyesi ve Laren Su isletmelerine ait tankerler ile müdahale edildi. Yangın sonucu bir dönümlük alan içerisinde bulunan atık plastik malzemeler yanarak zarar gördü. Polis, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.