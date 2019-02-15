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Şoför tutuksuz yargılanacak

Şoför tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tutuklanan zanlı Örge Soğukpınar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tutuklanan zanlı Örge Soğukpınar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı teminatla serbest bırakıldı. 

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden zanlı Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Berksan, aracın orta refüje çarparak, durduğunu ve şoförün olay mahallinden kaçtığını belirtti. Berksan, ağır yaralanan iki yayanın ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldığını söyledi.Berksan, Siful Islam’ın 8 Şubat’ta 23.20’de,  Ripon Ali’nin 9 Şubat’ta 01.10’da vefat ettiğini mahkemeye aktardı.  Berksan, olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar’ın 9 Şubat’ta saat 10.00’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu belirtti. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve evli, iki çocuk babası olduğunu söyleyen Berksan, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına ayrıca ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.

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