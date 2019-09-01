“Siyasi rant uğruna verilmiş izinler var”

Fehime ALASYA

Tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sisteminin kullanılacağı çipli sistem açıklamaları, gözleri yıllardır sorunları ve ‘eksikliği’ ile gündeme gelen toplu taşımaya çevirdi.

Toplu taşımacılıktaki kalitesizliği işaret eden bazı çevreler, ‘Ada Kart’ uygulamasını eleştirdi.

"Ada Kart" eleştirilerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Ataka, bunun toplu taşımayı belli seviyeye getirmek için atılan ilk adım olduğunu, diğer çalışmalara paralel adımlardan biri olduğunu savundu. Atakan, toplu taşımanın çağdaş bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü örneklerle anlattı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkede taşıma izinlerinin veriliş şeklinde bir problem olduğunu belirtti, siyasi rant uğruna verilmiş izinler olduğunun altını çizdi… Bunun da uygun olmayan bir yapı oluşturduğunu ifade eden Atakan, “Çeşitli bölgeleri belirleyip izin sahiplerini bir yapı altında toplamaya çalışıyoruz” dedi.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Beksan Bekir Akandere, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sistemin bazı sorunları çözeceği beklentisini belirtti, toplu taşımacılıkla ilgili sıkıntıların bunun yanında bütünlüklü doğru projeler ve bilimsel açıdan çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

KAR- İŞ Başkanı Akandere, sadece bir kart sistemi ile değil, çağdaş normlara uygun, bölgesel şirketleşmelerin, kooperatifleşmelerin olabileceği, bunları desteklemek için de birçok sektör dışı hizmet eden kurum ve kuruluşların da bu sisteme dâhil edilerek toplumun tüm kesimlerinin hizmet alabileceği bir toplu taşıma ağı yaratılması gerekir.

Yeni eğitim yılı için ilgili bakanlıkla görüşmelere başladıklarını kaydeden Akandere, taleplerinin çözülmesiyle sorunsuz bir yıla başlanacağını belirtti.

Akandere, bakanlıkla masaya yatırılacak konuları satır başlarıyla anlattı.

Para yerine, elektronik ödeme…

Hedef; vergi kayıp, kaçaklarının önlenmesi

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süredir toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi ve şirketleşme çalışmalarına paralel olarak yürütülen “elektronik ödeme sistemi” çalışmasında belli bir safhaya gelindiği açıklanmış ve ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak yeni sistemin adının “ADA Kart” olacağı duyurulmuştu.

Sistemin, 2020 yılı başından itibaren tüm bölgelerde hayata geçirilmesi hedeflendiği kaydedilmişti.

Bakanlık açıklamasına göre, ADA Kart sisteminin hayata geçmesi ile tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sistemi kullanımı başlayacağı belirtilmişti.

Açıklamada ADA Kart sistemiyle ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı:

“Ülke genelindeki bir çok satış noktası, gazete büfeleri, kiosklar ve benzeri noktalardan satışı ve/veya dolumu yapılabilecek ADA Kart, aynı zamanda akıllı telefonlar üzerinde çalışacak aplikasyonla da hizmette olacak.

Kullanılacak güzergâh üzerindeki tarife tutarı kadar ödeme yapılabilecek bu sistem sayesinde hem kullanıcıların olası fazla ücret ödemelerinin önüne geçilmesi; hem de bu alandaki vergi kayıp, kaçaklarının önlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca öğrenci taşıma sözleşmelerinde de zorunlu olacak bu kart ile tartışmaların hiç bitmediği öğrenci taşımacılık sektöründe ciddi bir rahatlama ve kontrol yakalanması da bir diğer hedef.

Kurulacak sistem; merkezi bir şekilde durak ihlallerini, güzergah ihlallerini, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyebileceği gibi, sisteme entegre çalışacak yol ve araç içi kamera sistemi ile de çeşitli güvenlik ihtiyaç boşluklarını da doldurmuş olacak.”



Toplu taşımacılıktaki kalitesizliği işaret eden bazı çevreler, ‘Ada Kart’ uygulamasını eleştirdi. "Ada Kart" eleştirilerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Ataka, bunun toplu taşımayı belli seviyeye getirmek için atılan ilk adım olduğunu, diğer çalışmalara paralel adımlardan biri olduğunu savundu.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Siyasi rant uğruna verilmiş izinler var

Toplu taşımacılıkta "Ada Kart" eleştirilerine YENİDÜZEN aracılığıyla yanıt veren Ulaştırma Bakanı Tolga Ataka, bunun toplu taşımayı belli seviyeye getirmek için atılan ilk adım olduğunu, diğer çalışmalara paralel adımlardan biri olduğunu kaydetti. Toplu taşımanın çağdaş bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü örneklerle anlattı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkede taşıma izinlerinin veriliş şeklinde bir problem olduğunu belirtti, siyasi rant uğruna verilmiş izinler olduğunun altını çizdi… Bunun da uygun olmayan bir yapı oluşturduğunu ifade eden Atakan, “Çeşitli bölgeleri belirleyip izin sahiplerini bir yapı altında toplamaya çalışıyoruz” dedi.

Atakan, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Toplu taşımamız var ama istediğimiz seviyede, düzenli değil, dünya standartlarında mı hayır değil, bölgesel bazda ada genelinde entegre olmamış... Yaklaşık 9 aydır bunu belli bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımız arasında öncelikle ülkede taşıma izinlerinin veriliş şeklinde bir problem var, siyasi rant uğruna verilmiş izinler var, bu da uygun olmayan bir yapı oluşturuldu. Biz bunu uygun sektörlerle beraber bir yapıya getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli bölgeleri belirleyip izin sahiplerini bir yapı altında toplamaya çalışıyoruz. Şirket mi yoksa kooperatif mi oluşturulması daha uygun olur noktasındayız. Örneğin Girne batı bölgesini şu an elimize aldık. Buraya komşu 3 belediye ile önce durak yerlerini belirledik, gerekli çalışmalar sürüyor, kooperatifleşme ve şirketleşme modellerini ortaya koyduk. Konu uzmanlarını davet ettik, çalışıyoruz. Amacımız bu noktada düzenli saati ve rotası belli olan, durak haricinde yolcu indirip bindirmeyen bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Ücretlendirme sistemi ile de ada kartı buna paralel bir çalışmadır.

Hali hazırda KIBHAS, LETTAŞ, gibi birçok toplu taşıma şirketlerine de bu sistemi entegre edeceğiz. Şöyle bir artı getirecek, bu araçlarda yapılan ödemelerle ilgili gelen şikayetler ortadan kalkacak. Aynı zamanda GPS denilen bu uygulama ile de anlık olarak otobüslerin takip edilmesi de sağlanacak.

Bu sadece ilk adımdır, toplu taşımayı belli seviyeye getirmek için atılan paralel adımlardan biridir.”

“Çağdaş bir yapıya kavuşacağız, çalışmalarımız var”

“Şu anda gündemimizde bir çalışma var. Yeni bir yasayı meclise sevk etmeye hazırlanıyoruz. Otobüs ihtiyaçları, şirket veya kooperatiflerin otobüs ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizde yollarda olan otobüs veya minibüslerle ilgili çalışma yapın dedik.

Onlara fon veya gümrük noktalarında veya farklı konularda sektöre teşvik yapabileceğimizi söyledik, toplantılarımız sürüyor. Yılbaşına kadar bu konudaki görüşmeler neticesinde netleşecek.

Özelikle şehir içi otobüs ve minibüslerin daha ferah ve çağdaş bir yapıya kavuşması için çalışmalar sürüyor. Kliması olsun, durak saatine zamanında gelsin, emniyet kemeri olsun, gibi konularda çağdaş bir yapıya kavuşacağız. Bu çalışmalar sektörlerle birlikte, profesyonel yardım alınarak yapılıyor. Yolcu sayımıyla ilgili olarak çalışmalarımız var. Çok çeşitli çalışmalarımız var, tümü de toplu taşımayı belli bir refah seviyesine getirmek için…”

KAR- İŞ Başkanı Akandere ise, sadece bir kart sistemine değil, çağdaş normlara uygun, bölgesel şirketleşmelerin, kooperatifleşmelerin olabileceği ve toplumun tüm kesimlerinin hizmet alabileceği bir toplu taşıma ağı yaratılması gerekliliğine işaret etti

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Beksan Bekir Akandere:

“Bütünlüklü doğru projeler şart”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Beksan Bekir Akandere, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sistemin bazı sorunları çözeceğini ifade ederek, toplu taşımacılıkla ilgili sıkıntıların bunun yanında bütünlüklü doğru projeler ve bilimsel açıdan çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlıkla masaya yatırılacak konuları satır başlarıyla anlatan Akandere, özetle şunları ifade etti:

“Bu konu uzun zamandır dillendiriliyor. Son birkaç haftadır da sunumlar falan yapıldı. Yurt dışındaki örnek hizmetlerle gösterildi. Bu işin bütünlüklü bir çözüme ihtiyacı vardır. Bunu da bakanlıkla sürekli görüşüyoruz. Onların da bu fikirde olduğunu düşünüyorum. Sadece bir kart sistemi ile değil, çağdaş normlara uygun, bölgesel şirketleşmelerin olabileceği, kooperatifleşmelerin olabileceği, bunları desteklemek için de birçok sektör dışı hizmet eden kurum ve kuruluşların da (ki bundan kastım üniversitelerin potansiyelleri) bu sisteme dâhil edilerek toplumun tüm kesimlerinin hizmet alabileceği bir toplu taşıma ağı yaratılması gerekir. Ve bu ağın yaratılması ile de akıllı kart sistemi ile kayıt dışıcılığı engellemek en büyük doğru adım olur. Ancak ifade ettiğim gibi bu sadece kart sistemi ile değil, bütünlüklü doğru bir proje ile bilimsel açıdan çözülmesi gereken bir husustur. Sürece, planlama ve projeye ihtiyaç vardır, doğru plan ve proje ile bu işin çözülmesi gerektiği de aşikârdır.”

“Toplu taşımanın gelişim bu işi icra edelerin üzerine bırakıyoruz”

“Toplu taşımanın gelişim veya yenilenmesi hep şirketlerin üzerine bırakıldı. Yenilenmesi ve gelişmesi imkânını sadece bu işi icra edelerin üzerine bırakıyoruz. Gelişimi için bir desteğin olması, tüm sefer saatlerinin, rotaların, detayların belirlenmesi, bunun da bireyleri rekabete sokacak şekilde değil, toplu olarak kamu refahı için birlikte üretilmeli. Rekabete harcadıkları eforu halka hizmet açısından harcasalar çok daha iyi olacak. Bu ilgili bakanlığı ve devletin tüm toplu taşımacılığı kooperatifleşmesi, kendi içinde yok olmasına izin vermemsi gerekir.”

Yeni eğitim yılı için görüşmeler başlıyor…

“Bugün bakanlık ile toplantımız olacak. Geçen seneki eğitim yılından kalma sıkıntılarımızı konuşacağız. Geçen yıldan kalan yüzde 30 artışların ödenmesi konusu henüz çözülmedi. Hiç ödeme almayan toplu taşıma şoförleri var, yaklaşık 20 kişi.

Bunların çözülmesi durumunda yeni eğitim yılının ne şekilde hangi protokol nezdinde hangi kıstaslarla sorunlar masaya yatırılacak ve elle tutulur bir protokol ile imzalanıp kayıt altına alınacak onu konuşacağız. Zaten bizler maç başlamadan, kurallar belli olmaması durumunda bu maça başlama niyetinde değiliz. Dolayısıyla pazartesi günü ilk kez önümüzdeki yıl için toplu taşıma komitesi toplanıyor, orada bu konuları ifade edip bir karara bağlayacağız diye düşünüyorum.

Kapsam bölgelerinin belirlenmesi, öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde nasıl bir fiyat politikasının uygulanacağı, sözleşmelerin en son hangi tarihte yapılacağı ve bitirileceği, ödemelerin standart olarak hangi tarihte yapılacağının belirlenmesi, bunların da olacağı protokolün okul başlamadan önce yapılmasını talep edeceğiz.

Daha önceki dönemlerde hiç bizimle görüşülmeden yeni döneme başladığımız oluyordu, bunun yaşanmaması için defa defa sıkıntılarımızı dile getirdik, bu kademelere yetkililer yeni atandı, o yüzden bir zaman kaybı var. Bunu 15 günde aşacağımızı ümit ediyor yoksa sıkıntı yaşayacağız.”