‘Siyaset üstü çalışıyoruz, toplumsal fayda istiyoruz’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yeni dönemde en önemli hedeflerinin hem tabana yayılmak hem de yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek olduğunu söyledi.Deniz, “Siyaset üstü bir anlayışla, toplumsal fayda temelinde çalıştıklarını” belirtti.

Avrupa’da çok daha görünür olarak Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü ileriye taşımak istediklerini söyleyen Deniz, İngiltere’de şube açmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu gazetemiz YENİDÜZEN’i ziyaret etti.

“İlk medya ziyaretimizi YENİDÜZEN’e yaptık” diyen Turgay Deniz, YENİDÜZEN’in gündem belirleyen etkiliyi yayıncılık anlayışını her zaman önemsediklerini belirtti.

Yönetim Kurulu üyelerini tanıtan Deniz, yeni dönemde başkanlık görevine devam ettiğini, yönetim kurulunun tümüyle değiştiğini anımsattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 1958’de kurulan ve uluslararası tanınmışlığa sahip bir oda olduğunu vurgulayan Turgay Deniz, toplumsal sorunlara sadece ithalatçılar odağında değil çok daha geniş bir çerçeveden baktıklarını anlattı.

Siyasetçilerin çok daha cesur, kararlı ve otoriter olmasını isteyen Turgay Deniz, doğru kararları alkışlayacaklarını, yanlışların karşısında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YENİDÜZEN gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yeni yönetimine başarılar diledi, medyanın kurumsallaşması ve korunması için beklentilerini anlattı.