Sivrili G.Saray, Club Africain karşısında

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile bu akşam deplasmanda özel bir maç oynayacak. Dün Tunus’a hareket eden kafilede Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri de yer aldı. Sivri karşılaşmada Fatih Terim’den forma şansı bekleyecek.

Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

Sivri kadroda

Galatasaray’ın özel maç kadrosunda şu isimler bulunuyor: Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo