Sivri’den A takıma iki gol
Yenicami alt yapısında yetiştikten sonra Galatasaray U21 takımında dahil olan Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’nin yıldızı parlamaya devam ediyor
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Ahmet Sivri, dün A takım ile U21 takımının oynadığı antrenman maçında kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yer alan maçta Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren A takım, antrenmanın son bölümünde U21 takımı ile 11’e 11 tam sahada çift kale maç yaparken maçta Ahmet Sivri U21 takım formasını giyerek takımının 2-1’lik galibiyetine 2 golle katkı sağladı. Galatasaray A takımında Bursaspor maçında 90 dakika forma giymeyen oyuncular yer aldı.
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