Sıra kimlik tespitinde

Lefkoşa’nın güneyinde Athalassa Akıl Hastanesinde yapılan kayıp kazılarının, altı aylık bir sürenin akabinde tamamlandığı haber verildi.

Kayıplarla ilgili kazı çalışmalarının tamamlandığını ve artık kimlik tespiti ile kayıp kemiklerinin yakınlarına teslim edilmesi sürecinin başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu konunun tamamen kapanması için, beklemede bulunan bazı sorunlar olduğunu da kaydetti.

Bunlardan birincisinin, bulunan kalıntıların kimlik tespitinin tamamlanabilmesi için, kayıp yakınlarının tümü tarafından genetik materyal verilmemesiyle alakalı olduğunu belirten gazete, ikinci meselenin ise, akıl hastanesinde hayatını kaybedenlerin yer aldığı listede bulunan ve “Konstantinu ve Eleni Mezarlığında” gömülü olan kişilere dair bilgiler olduğunu anımsattı.

Bunlarla ilgili kazı yapılması için de işlemlerin başlatılması gerektiğini kaydeden gazete, akıl hastanesinde hayatını kaybeden 33 kişi içerisinde, bir asker ile bir hemşirenin normal şekilde gömüldüklerini, geriye kalan 31 kişinin ise, hayatını kaybedenlerle ilgili listede bulunduklarını belirtti. Gazete bunların içerisinde 3 Kıbrıslı Türk bulunduğunu da anımsattı.