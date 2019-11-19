Sıra dışı bir isim; SebastiAn

Ersin Kaşif

Dünyanın birçok bölgesinden müzik sanatçısını konuk ettiğimiz sayfamızda, bu hafta sıra dışı bir isim var. Sıra dışı yaşam tarzı ve müzikleriyle Fransız Dj SebastiAn farklılığıyla kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Yeni albümü olan Thirst ve bu albümdeki Sober şarkısı için çektiği yine sıra dışı video ile gündemde. ‘Sober’ için çekilen müzik videosunun bazı sahneleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çekildi.

Yenilikçi Fransız sanatçı SebastiAn yeni single’ı ‘Sober’ için yeni bir video yayınladı. ‘Sober’ın vokallerinde Londralı yükselen müzisyen Bakar yer alıyor.

‘Sober’ için Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çekilen müzik videosu

Videoda Ünlü Fransız İsimler var

Dünyaca ünlü moda devi Saint Laurent prodüktörlüğünde Nathalie Canguilhem tarafından çekilen müzik videosunda Fransız oyuncu Félix Maritaud ve SebastiAn rol alıyor. Videonun bazı sahneleri Bolu’da yer alan ve geçtiğimiz aylarda ülkemizde gündeme gelen yüzlerce şatodan oluşan terk edilmiş bir sitede çekildi. Videonun yönetmeni Nathalie Canguilhem video hakkında şunları söyledi: “’Sober’ insan beyninin kıvrımlarının görsel bir metaforu. SebastiAn’ın, sonsuz tekrarlarda ve saykodelik bir labirentte kaybolmuş geçmişine yapılan bir gözlem. Sürekli olarak içindeki şeytanlar tarafından içe çekiliyor ve kendini onlarla ve kendisiyle savaşırken buluyor. Félix Maritaud bu videoda SebastiAn’ın ikizi olarak yer alıyor ve özgürleşebilmek için yüzleşmek zorunda olduğu benliğini temsil ediyor.”

SebastiAn’ın 2011 yılındaki çıkış albümünden sekiz yıl sonra dinleyiciyle buluşan “Thirst” tekno, elektronik, klasik pop, R&B, hip-hop ve Amerikan gospel müziği gibi birbirinden çok farklı türleri bir araya getiriyor.

“Thirst”ün şarkı listesi ise şöyle:

1. Thirst

2. Doorman ft. Syd

3. Movement

4. Better Now ft. Mayer Hawthorne

5. Pleasant ft. Charlotte Gainsbourg

6. Yebo ft. Allan Kingdom

7. Sev ft. Sevdaliza

8. Sweet ft. Loota

9. Sober ft. Bakar

10. Time to Talk ft. Sunni Colòn

11. Beograd

12. Handcuffed to a Parking Meter ft. Sparks

13. Devoyka

14. Run for Me ft. Gallant