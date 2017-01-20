Sınırsız eğlence

Lezzet ve eğlencenin cazibe merkezi Port Cratos’un parlayan yıldızı Golden Cage, hafta içi misafirlerine sunduğu eşsiz Lübnan lezzetlerinin yanı sıra cumartesi gecesi eğlencesini Oğuzhan’ın sahne performansıyla ikiye katlıyor.

Bu hafta sonu da deyim yerindeyse mekanı sallayan Oğuzhan, gecede en sevilen şarkılarını söylerken oynamayan kalmasın diye neşeli ve eğlenceli şarkıları tercih etti.

Sahnede birbirinden sevilen şarkıları seslendiren Oğuzhan ve Golden Cage, lezzetin ve eğlencenin altın çağını yaşatmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu gecede, iş adamı Bulut Akacan da sahneye çıkıp, şarkı seslendirdi.