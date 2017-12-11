Sinema yasağı 35 yıl sonra kalkıyor

Suudi Arabistan'da 2018 yılının başından itibaren ülkede 35 yılı aşkın süredir yasak olan sinema salonlarının yeniden açılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Radyo-Televizyon Medya Genel Müdürlüğü Kurulu, günümüzde ticari işletmeler dahil olmak üzere, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımladı." denildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad da konuya ilişkin açıklamasında, Radyo-Televizyon Medya Genel Müdürlüğü Kurulu'nun sektörde düzenleyici olması sıfatıyla ülkede sinema salonlarına lisans izni verme sürecini başlattığını ifade etti. Avvad, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasını beklediklerini kaydetti.

Suudi Arabistan'da geçen eylül ayında kadınlara araç kullanma izni verilmiş, 2018 yılı itibariyle de kadınların ülkedeki 3 stada girebilecekleri açıklanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.