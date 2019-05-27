Sinekler bezdirdi

Fehime ALASYA

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çoğalan sinekler, vatandaşı bezdirdi. Adanın birçok bölgesinde sineklerden yakınan vatandaş, bu yılki sinek artışından dert yandı. İlgili çevreler ise bunu yoğun yağışlı kış döneminin ardından, boş alanlardaki su birikintileri ve fazla miktardaki ot yığınlarına bağladı.

LTB Çevre Sağlığı Bölüm Amiri Ali Ecesoy, rutin ilaçlamaların sürdüğünü belirtirken, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ise bu sorunla yaz ayları gelmeden, bütünlüklü çalışma ve kaynağında mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Yurdun birçok yerinde sivri sinek, ot sineği ve hamam böceklerinden dolayı yakınmalar çoğalırken, özellikle Lefkoşa’da en yoğun şikâyetlerin küpdüşenlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Her yıl mayıs ayı döneminde sivrisinek, küpdüşen ve hamam böceği şikayeti aldıklarını belirten LTB Çevre Sağlığı Bölüm Amiri Ali Ecesoy, bu yıl en yoğun şikayetin küpdüşenlerden yaşandığını kaydetti.

Kaynağında kurutma modeli ile rutin ve sistemli ilaçlamaya gittiklerini belirten Yücesoy, bu artışı yoğun yağışlardan ötürü oluşan su birikintileri ve buna bağlı oluşan aşırı ot yığınlarına bağladı.

Yücesoy, her iki nedenin üzerinde de sistemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşların da üzerine düşen önemli görevler olduğunu belirtti.

“Bir konserve kutusu içinde bile bir mahalleye yetecek kadar sivrisinek ürüyor. Açık veya aralık bırakılan rögar kapakları, kovalarda biriktirilen sular, çiçek altındaki su dolu saksı altlıkları bile sineklerin üreme kaynağıdır. Bu yönde vatandaşlar da dikkatli olmalı. Bunların 3 günde bir yenilenmesi, açıkta tutulmaması gerek” diyen Yücesoy, örnekler vererek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yoğun yağışlı kış döneminin ardından, boş alanlardaki su birikintileri ve fazla miktardaki otların sinek üremesinde başlıca neden olduğunu savunan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ise bu sorunla yaz ayları gelmeden, bütünlüklü çalışma ve kaynağında mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

İLGİLİ ÇEVRELER NE DEDİ?

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten: “Sivrinsek sorununu yaz ayları geldiğinde dikkatte almamalıyız. Bu sorunu sadece uçanları ilaçlayarak çözemeyiz. Bu surun için bütünlüklü çalışmalı kaynağında mücadele edilmeli. Bu su kaynaklarını, üreme alanlarını ortadan kaldırmalıyız.”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten:

“Bütünlüklü çalışmalı, kaynağında mücadele edilmeli”

“İşin temeli; sivrinsek sorununu yaz ayları geldiğinde dikkatte almamalıyız. Bu sorunu sadece uçanları ilaçlayarak çözemeyiz, bu yolla başa çıkamayız. Bu güne dek başarı elde edemememizin temel sebebi de budur. Bu surun için bütünlüklü çalışmalı kaynağında mücadele edilmeli. Biliyoruz ki en doğru ilaçlar havaya atılsa bile bir kısmı etkili olur. Bu su kaynaklarını, üreme alanlarını ortadan kaldırmalıyız. Temel sorunda budur. Dere yatakları, lağım sularının gelişigüzel boşaltılması, her türlü su birikintisi sivrisinek yuvasıdır. Bu yılın yağışlı geçmesi, sıcakların bir anda artması bunun sinyalini vermişti. Bu ilerleyen dönemde daha da fazla olacak.

Bu sorunla kimyasal mücadele yapılmamalı. Bu sorunu çözmüyor, başka sağlık sorunları açıyor.

Temel neden doğadaki dengenin bozulması, su birikintileri ve dere yataklarıdır. Şantiye haline gelen ülkede her yerde varillerdeki sular, biriktirilen açık sular da buna bir başka kaynaktır. Tek tek evler kontrol edilmeli sinek üreme alanları ortadan kaldırılmalı. Vatandaşlara da çağrı yapıyoruz.

Her şeyden önce su kaynaklarının biyolojik olarak mücadele yapılmalı. Şu anda LTB, sağlık bakanlığı ve kısmen de olsa Mağusa ve Güzelyurt belediyesi de yapmaktadır. Ama bu sorunla bütünlüklü mücadele şart…

Mop kovası içindeki su, depolardaki küçük bir delik, saksı altlıklarındaki, boş lastik içleri, biriken en ufak su bile üremeye etkendir.

Dereler su akışkanlığının sağlandığı noktaya kavuşmalıdır.

Kimyasal ilaçlar anlık çözümdür, bütünlüklü bir yaklaşım temeline oturtulmalı.”

LTB Çevre Sağlığı Bölüm Amiri Ali Ecesoy: “Bir konserve kutusu içinde bile bir mahalleye yetecek kadar sivrisinek ürüyor. Açık veya aralık bırakılan rögar kapakları, kovalarda biriktirilen sular, çiçek altındaki su dolu saksı altlıkları bile sineklerin üreme kaynağıdır. Bu yönde vatandaşlar da dikkatli olmalı.”

LTB Çevre Sağlığı Bölüm Amiri Ali Ecesoy:

“Küpdüşenden çok yoğun şikâyet var”

“185 şikâyet hattına geçmiş senelerdeki gibi yoğun şikâyetler gelmedi. Yoğun yağışlardan dolayı kaynak çoğalması, su birikintileri oldu. Bu su birikintileri sivrisinekleri, otlar ise küpdüşenleri çoğalttı. Her ikisi de bu yıl çok yoğun. Su birikintilerini tespit edip biyolojik ilaçlama ve kaynakta kurutma modeliyle sorunu çözüyoruz. Bunun yanında 15 günde bir rutin ilaçlıyoruz. Mevcut bazı birikintilere müdahale ediyoruz, suyu yok etmeye çalışıyoruz. Müdahale edemediklerimizi ise düzenli olarak ilaçlıyoruz. Şu an derelerdeki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Hamam böceği ile ilgili 7 bölgede çalışma yaptık, çalışma yapacağımız yedi bölge daha var.

Burada da biyolojik ilaçlama yapıyoruz. Yapılan ilaçlamalar tamamen biyolojiktir, hiçbir canlıya zarar vermez. Çok büyük bir ihaleye çıktık, büyük bir yatırım yapıldı.

Bu yıl küpdüşenden çok yoğun şikâyet var. Bunun yanında sivrisineğe benzeyen ot sineklerinin de yoğun şikâyet geliyor. Bu şikâyetler özellikle her yıl mayıs ayı dönemlerinde her yıl en yoğun olduğu dönemdir.

Çok programlı çalışıyoruz. Mart ayı sonunda tespitler yapılır ve ilaçlama yönüne gideriz. Kaynağında kurutma modeli uyguluyoruz.

Bu yıl yağışlar ve otlar ada genelinde olduğu gibi bizde de bu sorunu arttırdı.

Dereler kontrolümüz altında, ot temizleme konusu da bölgesel olarak yapılıyor.”

Vatandaşa çağrı…

“Vatandaşların evinde, bahçesinde biriktirdiği sular bile büyük tehlikedir. Bunlara dikkat ederlerse sineklerin üreme kaynağı bu sayede bile temizlemiş olurlar. Bir konserve kutusu içinde bile bir mahalleye yetecek kadar sivrisinek ürüyor. Açık veya aralık bırakılan rögar kapakları, kovalarda biriktirilen sular, sorun teşkil ediyor. Çiçek altındaki su dolu saksı altlıkları bile sineklerin üreme kaynağıdır. Buy yönde vatandaşlar da dikkatli olmalı. Bunların 3 günde bir yenilenmesi, açıkta tutulmaması gerek.”