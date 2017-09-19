Sinde’de kitap tanıtımı ve imza günü…

35 yıl boyunca, Kıbrıs Türk eğitimine hizmet veren, emekli öğretmen, Başmüfettiş Emir Ali Başar, İnönü (sinde) köyünde başlayan yaşamının önemli kesitlerini bir kitapta topladı…

“Anılarım” adını taşıyan kitapta; Sinde'nin 30’lu yıllarda, İngiliz sömürge dönemindeki kültürel yapısı, sosyal dokusu, köydeki tarımsal faaliyetler, köy insanlarının birbirleri ile ilişkileri ve dayanışması geniş biçimde anlatılıyor.

Emir Ali Başar; kitabında; misafirperver, uyanık, yeniliğe açık, heyecanlı ve milliyetçi köylülerini anlatırken, duygusal ama gerçekçi bir “Kıbrıs Türk köyü” tablosu çiziyor, 30’lu, 40’lı yılların İngiliz sömürge döneminin köy yaşamını berrak bir dille anlatıyor, kendi bireysel yaşam yolculuğundan hereketle, Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine kocaman bir “mercek” tutuyor…

Atatürk'ün öldüğü günü, köye gelen ilk radyoyu, tren yolculuklarını, bayram etkinliklerini, köye elektriğin geldiği günü, taşımacılığın at arabaları ile yapıldığı hayvan katarlarını, güçlü bir hafıza ile ve detaylarıyla kitabında anlatan Başar, öğrencilik yıllarını, ortaokul ve lise yaşamındaki öğretmen ve öğrenci yapısını, okulların fiziki durumunu; tatlı yaşanmışlıklarla da süsleyerek okuyucuya aktarıyor…

Kitabında, 35 yıllık meslek yaşamına da geniş biçimde yer veren Başar; öğretmenlik, arkasından müfettişlik, baş müfettişlik, Ankara'da Kültür Ateşeliği ve emeklilik dönemini; yaşadığı ilginç olaylarla da süsleyerek anlatıyor.

Başar’ın 300 sayfaya yakın “Anılarım” kitabının ilk tanıtım ve imza etkinliği 21 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de İnönü köyünde yer alacak.

Emir Ali Başar, tanıtım akşamı kitabından sağlanacak geliri, köyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak. Etkinlikte köydeki derneklere kitap bağışı da yapılacak.