Sınav, kaygı, belirsizlik

Devrim DEMİR

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı dün 10 farklı sınav merkezinde gerçekleşti.

Aileler, yıllardır değişmeyen sisteme sitem ederken, çocuklar sınıflarda, veliler ise dışarıda beklerken ter döktü.

YENİDÜZEN’e konuşan veliler, Mart ayında salgın nedeniyle okulların kapanmasının ardından zorlu bir sürece girdiklerini, sınavlara kaygılı ve belirsizlikler içinde girdiklerini ifade ettiler.

2019-2020 Öğretim Yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı (KGS-2), dün yapıldı.

Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.00’da başladı.

Saat 10.30’a kadar süren ilk oturumun ardından, ikinci oturum 11.00 - 12.30 saatleri arasında gerçekleşti.

Sınıflarda salgın önlemleri alındı…

Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan düzenleme ile öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alındı.

1878 öğrencinin kayıt yaptırdığı sınava katılan öğrenciler, virüse karşı alınan tedbirlerle sınıflara alındı.

Demir parmaklıklar arasında heyecanlarını paylaştılar…

Çocuklar dün ilk oturumun ardından verilen 30 dakikalık molada ailelerin yanına koştu. Demir parmaklıklar arasında velileriyle buluşan çocuklar sınav heyecanını paylaştı.

Aileler, yıllardır değişmeyen sisteme sitem etti. Çocuklar sınıflarda, veliler ise dışarıda beklerken ter döktü.

Veliler heyecanlı ve kaygılıydı..

Arkın Başat: “Dershanenin online ders vermesi etkili oldu”

“Covid-19 nedeniyle sınavlara online hazırlandık. Dershanemiz online ders verdi, sürece bu şekilde çalıştık. Ülkede geride bıraktığımız ay açılıma gidilmesi ile bizde son güne kadar çalışarak hazırlandık. Çok stres yaşamadık, ama salgın nedeniyle okuldan kopukluk sıkıntı yaşattı. Dershanenin bu süreçte online ders vermesi çalışmamıza çok etkili oldu.”

Ayşe Girgen: “Elimizi üzerlerinden çekmedik”

“Mart ayı itibarı ile çocuklar okuldan koptu. Bu süreç onlar için çok sıkıcı oldu, sürekli evde olan çocuklar kapalı kalmaktan çok sıkıldı. Biz veliler olarak, çocuklarımız yaşları nedeniyle kendilerine hâkim olamayacak yaşta. Bu süreçte hem çalışmalarını sağladık hem de sıkılmamaları için çaba sarf ettik. Bu süreç içinde de elimizi çocuklarımız üzerinden çekmedik.”

Sedef Başat: “Çocuklar çok sıkıntılı bir süreçten geçti”

“Salgın süresinde çocuklar her şeyden koptu. Öğretmenleri ve arkadaşları ile olan ortamdan uzaklaştılar. Okul, dershane yerine ev ortamında uzun ve sıkıcı bir süreçten geçtiler. Son iki hafta öğretmenleri ile çok zaman geçirdiler arkadaşları ile aynı ortamı paylaştılar. Bu süreçte çocuklar yapabildiklerini yapmaya çalıştılar. Bütün çocuklar sıkıntılı bir süreden geçti.”

Dilek Kanal: “Konu açıklamalarını Eğitim Bakanlığı çok geç açıkladı”

“KGS sınavlarına çok sıkıntılı hazırlandık. Pandemi nedeniyle sınav olacak mı olmayacak mı kaygısı yaşadık. Dershaneye gidemedik, süreçten ötürü karamsarlık çok fazla yaşadık. Okula güvendik karşılar mı endişelerimizi hep birlikte göreceğiz. Özel ders alamadık süreçten ötürü, mail yoluyla çalışmaya çabaladık. Çocuklar uzun bir süre okula gitmedi, yarım bıraktıkları dersler oldu, konu açıklamalarını Eğitim Bakanlığı çok geç açıkladı.”

Oya Kılınç: “Onlar kadar heyecanlıyız”

“Salgın nedeniyle çocukların da çalışma hevesi çöktü. Üç aya yakın çocuklar derslerden koptu, okuldan uzaklaştı ne özel ders ne de dershaneye gidilmedi. Yine de elimizden geleni yaptık, onlar kadar bizde heyecanla bekliyoruz. Önemli olan kendine olan güveni her zaman çocuğumun yanındayım.”