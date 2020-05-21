Şimdi de su krizi

Devrim DEMİR

Ocak ayında Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borunun patlamasının üzerinden 4 ay geçti, su sorunu baş gösterdi. Borunun tamiri ile ilgili Ağustos ayı işaret edilirken, havanın aniden ısınması su sıkıntısını da beraberinde getirdi, birçok belediyede su azlığı sorunu baş gösterdi.

Belediyeler sıkıntılarını Su Dairesi ile görüşürken, ilerleyen günlerde ciddi sıkıntıların yaşanmaması için ‘suyun tasarruflu’ kullanılması için broşür dağıtmaya hazırlanıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları, artan sıcak hava ve pandemi nedeniyle suyun önemine işaret ederek, su konusunun ciddi sıkıntılar doğurmadan çözüme ulaşılması gerektiğine işaret etti.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, havanın ısınması ve ülkedeki pandemi sürecinin devam ettiğini belirterek su tüketiminin artışına dikkat çekti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, boru ihalesinin tamamlandığını ve FIRATPEN’in ihaleyi alarak Taşucu Limanı’nda kendisine yer teslimi yapıldığını açıkladı, tamirat için Temmuz sonuna işaret etti.

Bakan Dursun Oğuz: “Haziran ayında boru üretimi başlıyor”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, YENİDÜZEN’e konuştu, süreçle ilgili bilgi verdi, ihalenin tamamlandığını açıkladı. Oğuz, Türkiye-KKTC arasındaki su boru hattındaki patlağın, Ağustos’a kadar tamir edileceğini söyledi.

Bakan Oğuz, çalışmaların sürdüğünü boru üretecek firmaya Mersin-Taşucu Limanı’nda yer verildiğini, boru ihalesini FIRATPEN’in aldığını kaydetti.

Bu ay sonuna kadar montaj ihalesine çıkılacağını da belirten Oğuz, Haziran ayı içinde boru üretimine başlanacağını ifade etti.

“Ağustos gelmeden sıkıntı giderilecek”

Bakan Oğuz, su sıkıntısının olmadığını ifade ederek yerel kaynakların kullanıldığını söyledi. Hava sıcaklığındaki beklenmedik artışa da değinen Oğuz, turizmin kapalı olmasına rağmen DSİ ile birlikte ortak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Ağustos ayında Geçitköy barajında su akışının tekrardan başlamasını beklediklerini belirten Oğuz, vatandaşın su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısı yaptı.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki: “Çalışmalarımız devam ediyor”

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, çalışmaları ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Tarkan Çeki, havaların beklenmedik bir şekilde ısındığını ve ülkede pandemi sürecinin devam ettiğini işaret ederek bahçelerde ve evlerde su ile faaliyetlerde artış olduğunu söyledi. Birçok bölgede su ile ilgili sıkıntıların olduğuna değinen Çeki, sadece su borusunun patlaması nedeniyle sorunun oluşmadığını ana hatlarda da sorunlar olduğuna değindi. Belediye başkanları ve hayvancılıkla uğraşanlarla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çeki, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Personel ile arazide su sıkıntılarının büyümeden çözülmesi için çalıştıklarını kaydeden Tarkan Çeki, vatandaşın su tüketimi konusunda duyarlı olmasını talep etti.

Öztaş: “Büyük sıkıntılar var”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, 20 gündür su sıkıntısının baş gösterdiğini Su Dairesi ile muhatap olduklarını kaydetti. Geçitkale ve Nergisli köyüne Geçitköy’den su geldiğini ifade eden Öztaş, özellikle Nergisli köyünde su ile ilgili büyük sıkıntıların yaşanmaya başladığını kaydetti.

Sıkıntıların giderilmesi için Su Dairesi ile birlikte on-call çalıştıklarını ifade eden Öztaş, “20 gündür eski günlere döner gibi olduk. Su konusunda herkes ketum, bilgisi olan yok. Bir kısmı tamir edilmeye başlandı derken, bir kısım tamirin başlamadığını söylüyor.”

Yüzde 25’lik suda azalma…

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, havaların aniden değişmesi ile su tüketiminde gözle görülür bir artış yaşandığını suyun borunun patlak olması nedeniyle yüzde 25 kesintili olduğunu vurguladı. Su konusunun çözüme ulaştırılmasını beklediklerini ifade eden Öztaş,” İnsanlar köy yerlerinde üretime yöneldi. Herkes bir şeyler üretmeye başladı, suyun gelmesi bu yüzden elzemdir. İnsanlar üretmeni kavramını anladı. Ülkede yaşanan ve henüz bittiği duyurulmayan pandemi nedeniyle de su çok önemli. Hem üretim hem de pandemi açısından ciddi bir su tüketimi yaşanıyor. İkinci bir dalganın olmaması için önlemler sürerken, suyun az olması bu yönden bizi korkutuyor” dedi.

Coşkun: “Yer altı kaynaklarımızı kullanıyoruz”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, su konusunda küçük sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti. Coşkun, sıkıntılar yaşanmasına rağmen kendi öz kaynaklarını kullandıklarını ifade etti.

Yer altı kaynaklarını kullandıklarını belirten Coşkun, “Biz su hakkımızı kardeş belediyelerimize kullanması için bıraktık. Küçük sıkıntılar yaşamamıza rağmen kendi yer altı kaynaklarımızı kullanıyoruz.”

Karavezirler: “Kuyular devrede”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, su sıkıntısının hissedilmeye başlandığını hava sıcaklığının artış göstermesi ile hissedilir olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 gündür su ile ilgili sıkıntıların baş gösterdiğini, Su Dairesi ile görüştüklerini ifade eden Karavezirler, “Suda azalma yok ancak az olan yerlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kuyular devrede, sıcak havanın da kendini hissettirmesi ile sıkıntılar artabilir düşüncesindeyiz. Suya talep bugünlerde daha çok, bu konuyla ilgili vatandaşların su tüketiminde dikkatli davranması için broşür dağıtacağız.”

Aktuğ: “Tamir uzayacaksa etkileneceğiz”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, su ile ilgili sorun noktasına ulaşmadan Su Dairesi ve DSİ ile yaşanılacak sorunları görüştüklerini kaydetti. Bu sürecin uzaması durumunda, su sorununun baş göstereceğini de ifade eden Aktuğ, kontrollü olarak su dağıtımı yaptıklarını söyledi. Özellikle Çamlıbel ve Tepebaşı bölgesinin bir B planı olmadığı için su sıkıntısı çekeceğine de dikkati çeken Aktuğ, Lapta ve bölge köyleri için bir kurtarma planı olduğunu kaydetti.

Aktuğ, 2018 yılında göreve geldiklerini akıllı saat ile ilgili büyük sorunlar yaşandığını birçok hamlede bulunarak akıllı saat ve fatura sistemi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını kamuoyu ile bunu paylaşacaklarını da duyurdu.

Güngördü: “Otellerin kapalı olması avantaj”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’ye gelen su ile ilgili bir sıkıntı olmadığını, bir arızanın meydana geldiğini ancak kısa sürede aşıldığını kaydetti. Güngördü, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini insanların düne kadar evlerinde olduğuna da dikkati çekerek olası bir soruna karşı DSİ ile görüşme içinde olduklarını belirtti. Otellerin pandemi nedeniyle kapalı olmasının da avantaj olduğunu kaydeden Güngördü, olası bir sorun yaşanmaması için çalışma içinde olduklarını söyledi.