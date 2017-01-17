Burhan Gürkan

Ülkemizin çiçeği burnunda kadın spor bilimcisi Simay Kanan, Yakın Doğu Hastanesi, Sporcu Sağlık ve Performans Merkezi’nde Uzman Spor Bilimci olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Yenicami Akademisi Koordinatörlük görevini üstlenen Kanan, “Hocalarım futbolda kadın olarak zorlanabileceğimi söylemişti ama zor değil” dedi

Simay Kanan, yaklaşık 8 yıl önce Yenidüzen Gazetesi’nde yayınlanan Spor Eki’nde atletizm dalında ‘Genç Yetenek’ olarak röportaj yaptığımızda amaçlarının bir tanesinin spor bilimi üzerine eğitim almak olduğunu belirtmişti. Aradan geçen yılların ardından bu hedefine ulaştı. Atlet olarak yaşadığı sakatlık, kendisini bu konu üstünde eğitim almaya daha da teşvik etti. Lisans ve yüksek lisansını yurt dışında tamamladıktan sonra adaya dönüş yapan Kanan, mesleğini icra etmeye başladı, özellikle futbolun bir hayli içerisinde aktif görev alarak önemli adımlar attı.

KANAN: “SPOR BİLİMİNDEN BİHABERDİK”

Simay Kanan, Yakın Doğu Hastanesi, Sporcu Sağlık ve Performans Merkezi’nde Uzman Spor Bilimci olarak görev yapıyor. Kanan aynı zamanda Yenicami Ağdelen Kulübü Akademisi’nde koordinatörlük görevini üstleniyor. “Bugüne kadar spor bilimi ülkemizde geride kaldı” diyen Kanan, “Bu bilim dalından bihaberdik. Yakın Doğu Üniveritesi Sporcu Sağlık ve Performans Merkezi ile birlikte bilimsel araştırmalar arttı” dedi.

PREMİER LİG EKİBİ SWANSEA’DE GÖREV ALDI

Galler’de University of South Wales’de aldığı lisans eğitiminin ardından University of Worcester’da yüksek lisansını tamamladı. Hiç kuşkusuz, eğitimi esnasında yaşadığı en büyük deneyim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea’de 1 ay boyunca yaptığı çalışma. “Oradaki eğitimim güzel geçti. Hocalarım beni oraya önerdi, sağlam referanslarım sayesinde Swansea’de 18 yaş altı takımında spor bilimi üzerine çalıştım, antrenmanlar yaptırdım” diyen Kanan, şansının çalışmaları yaptırdığı sahanın A takım antrenman sahasının yanında olması ve Premier Lig yıldızlarının da antrenmanlarını gözlemlemiş olması olduğunu söyledi.

AYNI ZAMANDA AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ

Eylül ayından bu yana YDÜ Hastanesi’nde spor bilimci olarak görev yapan Kanan, bugüne kadar Girne Üniversitesi, Yenicami, Mormenekşe ve Lapta gibi takımlara performans testleri ve analizleri yaptıklarını belirtti. Kanan yüksek lisans tezini de hakemler üzerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Aralık ayından itibaren de Yenicami Akademi Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Kanan, spor bilimcisi olmayı tercih etmesinin sebebinin altetizmde yaşadığı sakatlık sonrasında, bundan sonra gelecek olan nesillerin aynı sorunları yaşamaması ve daha bilimsel çalışmasına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

“UMARIM ÜLKEMİZDE SPOR BİLİMCİSİ SAYISI ARTAR”

Ülkeye faydalı olmak için adaya döndüğünü söyleyen Kanan, Yenicami’nin bünyesine bir spor bilimcisi katarak diğer kulüplerden farklı olduğunu gösterdiğini dile getirdi. “Hiçbir kulüp bu yönde bir adım atmamıştı” diyen Kanan, “Bu bir ekip işi... Umarım ileride spor bilimcisi sayısı ülkemizde artar” dedi. Pasif bir insan olmadığını ve bir şeylerin peşinde koşmayı sevdiğini söyleyen Simay Kanan, mesleği daha ileriye götürmek istediğini sözlerine ekledi.

“KADIN OLMAK ZOR DEĞİL”

Sporda, özelde de futbolda kadın olmanın zor olup olmadığı yönündeki soruya “Zor değil” cevabı veren Kanan, “İlk başta yurt dışındaki bazı antrenörlerle görüştüğümde, özellikle Türkiye’deki hocalar beni ciddi şekilde yapamayabileceğim yönünde uyarmıştı. Ancak futbolda kadın olmak zor değil” diyerek sözlerini tamamladı.