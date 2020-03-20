Silahla tehdit teminata bağlandı

Lefkoşa’da silahla tehdit savuran zanlı S.Ş. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mahkemeye, zanlının silahla kayınvalidesini tehdit ettiğini aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Kırcalılar, zanlı S.Ş.’nin Kanunsuz ateşli silah, Korkutmak maksadıyla silah taşıma, şiddet kullanma tehdidi suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Kırcalılar, 08 Mart 2020 tarihinde Hidden Garden’da S.Ş.’nin annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve silahın bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Kırcalılar, tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.