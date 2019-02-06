Silahı temin eden de tutuklandı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın’ın ardından olayda kullandığı silahı kendisine sattığı ortaya çıkan zanlı Ş. D.’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden E.Y.’nin olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Ş.D.’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Aydın, zanlı E.Y.’nin ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Ş. D.’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Durmuş Aydın, olayla ilgili alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra, iki zanlının buluştuğu mekanda kamera görüntülerinin inceleneceğine vurgu yaptı. Aydın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)

Kurşunlama olayında 2. tutuklama

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat tarihinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili bir kişi daha tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre kurşunlama ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu düşünülen 37 yaşındaki Ş.D. tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 2’ye çıktı. Serkan Kısa’nın (E-45) sol el bileğinden yaralandığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polis açıklaması şu şekilde; 01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.