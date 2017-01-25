Şiirlerle büyüsün çocuklar
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin..
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
OSMAN TÜRKAY’A
1.
Rüzgar dayanmış kapıya
Hangi gölge kaçıyor karanlığa
“Geri geleceğim!” diyerek
Yakıştı mı gitmek ozan sana.
s.z.
BEŞPARMAK MELODİLERİ
Bir yaz gününün bu eşref saatinde
Yeşil çamlar
Yalçın kayalar
Başdöndürücü uçurumlar
Kaleler
Şatolar
Saraylar
Kıvrımlı asfalt yollar
Ağaçlar
Pınarlar
Serin sular
Akıp gitmede rüyalarımdan
Şarkılarını dinliyorum cüce Beşparmak!
Şarkılarını dinliyorum binlerce kilometre uzakta
Taymis`in süt mavi sisleri ortasında
Evrensel sevgi, ümit ve gerçekten
Beş bin müzik yılı sonra gelecekten
Koparıp zevkimize armağan ettiklerin:
Defne kokan, laden kokan bestelerin
Öyle renkli, öyle candan, öyle derin
Ezgilerin, sezgilerin, çizgilerin
Senin.
OSMAN TÜRKAY
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
OSMAN TÜRKAY
Osman Türkay
Vazgeçme şiire devam et
Dünyayı şiirlerle
Dünya güzelleşecek
Eminim vazgeçme.
Aron ESAT
OSMAN TÜRKAY
Nobel ödülünü alamadın
Ama sevgimizden
Bir ödül aldın
Seviliyorsunuz!
Dillerde geçiyorsun
Kalplerimizde yatıyorsun
Seviliyorsun
Şairim.
Ela ERSAN
OSMAN TÜRKAY
Osman Türkay
Seni seviyoruz
Olmasan bile
Sen varsın
Şiirlerin var.
Öykü GÜL
OSMAN TÜRKAY
Belki bir güncük uzaya gideriz
Peki kiminle gideriz?
Şirin öğretmenle benimle seninle
Gideriz uzayda
Gelince biraz oynarız
Seni çok seviyoruz
Tabii Şirin öğretmeni de.
Selen GİRİŞKEN
OSMAN TÜRKAY
Sen uzay şairimizsin
Sen hep uzay şairimiz
Sen dünyayı güzelleştirirsin
Rahat uyu Osman Türkay
Mertcan LİSANİ
YILDIZ
Ayda parla parla
Işık saç dünyamıza
Yıldız parla dünyamıza.
***
Parlayan ışık ol
Aydınla dünyamızı
Sev dünyayı sev.
Kerime ÖZKOÇÇATLI
OSMAN TÜRKAY
Şairsin bak ne güzel
Uzayın evrenin şairisin
Şiirlerin bin sayfa
Ne kadar yazsan da.
***
Bitmez sayfaların
Beyaz bir kağıtta
Güçlü, cesur kelimeler
Şiir dünyasının unutulmaz şairi.
Deniz ÖZDOĞAN
UZAY
Ay'da Mars'ta olsa ozanlar
Çocukları yazarlar
Uzayda olsalar da
Çocukları da alın
Ayda, yer çekimi olmadan
Oynasınlar oynasınlar
Mars, Ay, uzay ozanı "Osman Türkay'a".
***
Uzay şairi
Kendini uzayda
hisseden
İyi ozan
Çocukları seven
Şair.
Nehir YAKULA
OSMAN TÜRKAY
16 Şubat doğan Osman Türkay
Devleti için şiirleri doğal doğal
Girne'de doğan Osman Türkay
22'de gözlerini yumdu.
***
Uzay şairi Osman Türkay
Senin için uzay ile şiirler
Yazarız söyleriz
Ama sen iyi uyu.
Uzay şairimiz.
Nisa ELA