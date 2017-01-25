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Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin..

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Şirin Zaferyıldızı

 

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

 

 

 

 

OSMAN TÜRKAY’A

  1.

Rüzgar dayanmış kapıya

Hangi gölge kaçıyor karanlığa

“Geri geleceğim!” diyerek

Yakıştı mı gitmek ozan sana.

s.z.

BEŞPARMAK MELODİLERİ

Bir yaz gününün bu eşref saatinde
Yeşil çamlar
Yalçın kayalar
Başdöndürücü uçurumlar
Kaleler
Şatolar
Saraylar
Kıvrımlı asfalt yollar
Ağaçlar
Pınarlar
Serin sular
Akıp gitmede rüyalarımdan
Şarkılarını dinliyorum cüce Beşparmak!
Şarkılarını dinliyorum binlerce kilometre uzakta
Taymis`in süt mavi sisleri ortasında
Evrensel sevgi, ümit ve gerçekten
Beş bin müzik yılı sonra gelecekten
Koparıp zevkimize armağan ettiklerin:
Defne kokan, laden kokan bestelerin
Öyle renkli, öyle candan, öyle derin
Ezgilerin, sezgilerin, çizgilerin
Senin. 

OSMAN TÜRKAY

 

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

 

OSMAN TÜRKAY

Osman Türkay

Vazgeçme şiire devam et

Dünyayı şiirlerle 

Dünya güzelleşecek

Eminim vazgeçme.

Aron ESAT

 

OSMAN TÜRKAY

Nobel ödülünü alamadın

Ama sevgimizden

Bir ödül aldın

Seviliyorsunuz!

Dillerde geçiyorsun

Kalplerimizde yatıyorsun

Seviliyorsun

Şairim.

Ela ERSAN

 

OSMAN TÜRKAY

Osman Türkay

Seni seviyoruz

Olmasan bile

Sen varsın

Şiirlerin var.

Öykü GÜL

 

OSMAN TÜRKAY

Belki bir güncük uzaya gideriz

Peki kiminle gideriz?

Şirin öğretmenle benimle seninle

Gideriz uzayda

Gelince biraz oynarız

Seni çok seviyoruz

Tabii Şirin öğretmeni de.

Selen GİRİŞKEN

 

OSMAN TÜRKAY

Sen uzay şairimizsin

Sen hep uzay şairimiz

Sen dünyayı güzelleştirirsin

Rahat uyu Osman Türkay

Mertcan LİSANİ

 

YILDIZ

Ayda parla parla

Işık saç dünyamıza

Yıldız parla dünyamıza.

***

Parlayan ışık ol

Aydınla dünyamızı 

Sev dünyayı sev.

Kerime ÖZKOÇÇATLI

 

OSMAN TÜRKAY

Şairsin bak ne güzel

Uzayın evrenin şairisin

Şiirlerin bin sayfa

Ne kadar yazsan da.

***

Bitmez sayfaların

Beyaz bir kağıtta

Güçlü, cesur kelimeler

Şiir dünyasının unutulmaz şairi.

Deniz ÖZDOĞAN

 

UZAY

Ay'da Mars'ta olsa ozanlar

Çocukları yazarlar

Uzayda olsalar da

Çocukları da alın

Ayda, yer çekimi olmadan

Oynasınlar oynasınlar

Mars, Ay, uzay ozanı "Osman Türkay'a".

***

Uzay şairi

Kendini uzayda 

hisseden 

İyi ozan

Çocukları seven

Şair.

Nehir YAKULA

 

OSMAN TÜRKAY

16 Şubat doğan Osman Türkay

Devleti için şiirleri doğal doğal

Girne'de doğan Osman Türkay

22'de gözlerini yumdu.

***

Uzay şairi Osman Türkay

Senin için uzay ile şiirler

Yazarız söyleriz

Ama sen iyi uyu.

Uzay şairimiz.

Nisa ELA

 

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