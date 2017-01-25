Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

OSMAN TÜRKAY’A

1.

Rüzgar dayanmış kapıya

Hangi gölge kaçıyor karanlığa

“Geri geleceğim!” diyerek

Yakıştı mı gitmek ozan sana.

s.z.

BEŞPARMAK MELODİLERİ

Bir yaz gününün bu eşref saatinde

Yeşil çamlar

Yalçın kayalar

Başdöndürücü uçurumlar

Kaleler

Şatolar

Saraylar

Kıvrımlı asfalt yollar

Ağaçlar

Pınarlar

Serin sular

Akıp gitmede rüyalarımdan

Şarkılarını dinliyorum cüce Beşparmak!

Şarkılarını dinliyorum binlerce kilometre uzakta

Taymis`in süt mavi sisleri ortasında

Evrensel sevgi, ümit ve gerçekten

Beş bin müzik yılı sonra gelecekten

Koparıp zevkimize armağan ettiklerin:

Defne kokan, laden kokan bestelerin

Öyle renkli, öyle candan, öyle derin

Ezgilerin, sezgilerin, çizgilerin

Senin.

OSMAN TÜRKAY

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

OSMAN TÜRKAY

Osman Türkay

Vazgeçme şiire devam et

Dünyayı şiirlerle

Dünya güzelleşecek

Eminim vazgeçme.

Aron ESAT

OSMAN TÜRKAY

Nobel ödülünü alamadın

Ama sevgimizden

Bir ödül aldın

Seviliyorsunuz!

Dillerde geçiyorsun

Kalplerimizde yatıyorsun

Seviliyorsun

Şairim.

Ela ERSAN

OSMAN TÜRKAY

Osman Türkay

Seni seviyoruz

Olmasan bile

Sen varsın

Şiirlerin var.

Öykü GÜL

OSMAN TÜRKAY

Belki bir güncük uzaya gideriz

Peki kiminle gideriz?

Şirin öğretmenle benimle seninle

Gideriz uzayda

Gelince biraz oynarız

Seni çok seviyoruz

Tabii Şirin öğretmeni de.

Selen GİRİŞKEN

OSMAN TÜRKAY

Sen uzay şairimizsin

Sen hep uzay şairimiz

Sen dünyayı güzelleştirirsin

Rahat uyu Osman Türkay

Mertcan LİSANİ

YILDIZ

Ayda parla parla

Işık saç dünyamıza

Yıldız parla dünyamıza.

***

Parlayan ışık ol

Aydınla dünyamızı

Sev dünyayı sev.

Kerime ÖZKOÇÇATLI

OSMAN TÜRKAY

Şairsin bak ne güzel

Uzayın evrenin şairisin

Şiirlerin bin sayfa

Ne kadar yazsan da.

***

Bitmez sayfaların

Beyaz bir kağıtta

Güçlü, cesur kelimeler

Şiir dünyasının unutulmaz şairi.

Deniz ÖZDOĞAN

UZAY

Ay'da Mars'ta olsa ozanlar

Çocukları yazarlar

Uzayda olsalar da

Çocukları da alın

Ayda, yer çekimi olmadan

Oynasınlar oynasınlar

Mars, Ay, uzay ozanı "Osman Türkay'a".

***

Uzay şairi

Kendini uzayda

hisseden

İyi ozan

Çocukları seven

Şair.

Nehir YAKULA

OSMAN TÜRKAY

16 Şubat doğan Osman Türkay

Devleti için şiirleri doğal doğal

Girne'de doğan Osman Türkay

22'de gözlerini yumdu.

***

Uzay şairi Osman Türkay

Senin için uzay ile şiirler

Yazarız söyleriz

Ama sen iyi uyu.

Uzay şairimiz.

Nisa ELA