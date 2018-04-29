Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

MÜJDE

Kuşlar haber verdi bana kuşlar

Gelecekte bir şeyler olacak

Gün dilediğim gibi doğar

İnsan yüzümüz güler olacak.

Neden sonra nehir yatağında

Kurt ininde kuzu otlağında

Dünya dirlik düzenlik çağında

Düşle gerçek beraber olacak.

Cahit Sıtkı TARANCI

Şiir Şiir Şiir…Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ŞİİR ve ÇOCUK

Şiir yazan çocuk

Akıllı olur

Sadece akıllı, çalışkan çocuk

Şiir yazar

Hasan BİLGEHAN

ŞİİRLER

Bir hayalim var

Bilir misiniz nedir?

Bir çocuk her şeyi

Bilir diyorsa ki

Bir şey bilmez çocuk

**

Asıl bilmez olan

Sensin

Ekin KILIÇ

ŞİİR VE HAYAL

Şiir hayalle düşünür

Şiirin içinde çocuk

Hayaller olmalıdır mutlaka

Bir sevgi ilham gereklidir

Herkesin ilhamı gelir mutlaka

Bir şiir olsun omasın ilham gereklidir

Müzik de aynı şekilde.

Nehir YAKULA

ŞİİR

Şiirleri yazdığımda

Gözlerimi kapatamam

Durmadan yazarım

Şiir, çocuk sanki

Gün gün çocuk

Göze girmez uyku

Sanki şiirden kaçamam

Aradığım bilgi ve düşünce

Şiirlerde bulunur

Kırlarda şiirler

Şarkılar yazarım.

Yağmur YAKULA

AKDENİZ’İM MAĞUSAM

Akdeniz gibi kokar ülkem

Yasemin dağlarında tüter

Benim güzel kokan Akdeniz’im

Yasemin ve Akdeniz’im

Canım ülkemin güzel şarkıları

Akdeniz’im canım Akdeniz’im

Naz BÜYÜKKAL

ÇOCUK

Çocuk özeldir

Çocuğa nazik davranalım

Çocuk çok önemlidir

Çocuk çok iyi kalplidir

Çocuk olmasa

Dünya renksiz kalır.

Kayra KARA

ŞEHRİM

Bilir misiniz nasıl bir

Şehirde yaşamak isterim?

Rengarenk, cıvıl cıvıl

Kuşlar ötsün, kelebekler uçsun

İşte ben böyle bir şehirde

Yaşamak isterim.

Vedia HOŞGÖR

YASEMİN

Yasemin kokar

Her geldiğimde

Akdeniz’im canım

**

Ah, sen o güzel kokunla

Beni etkileme yasemin

Ve Akdeniz.

Ela ÖZÇELİK