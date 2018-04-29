Şiirlerle büyüsün çocuklar
Şiir Şiir Şiir…Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
MÜJDE
Kuşlar haber verdi bana kuşlar
Gelecekte bir şeyler olacak
Gün dilediğim gibi doğar
İnsan yüzümüz güler olacak.
Neden sonra nehir yatağında
Kurt ininde kuzu otlağında
Dünya dirlik düzenlik çağında
Düşle gerçek beraber olacak.
Cahit Sıtkı TARANCI
Şiir Şiir Şiir…Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ŞİİR ve ÇOCUK
Şiir yazan çocuk
Akıllı olur
Sadece akıllı, çalışkan çocuk
Şiir yazar
Hasan BİLGEHAN
ŞİİRLER
Bir hayalim var
Bilir misiniz nedir?
Bir çocuk her şeyi
Bilir diyorsa ki
Bir şey bilmez çocuk
**
Asıl bilmez olan
Sensin
Ekin KILIÇ
ŞİİR VE HAYAL
Şiir hayalle düşünür
Şiirin içinde çocuk
Hayaller olmalıdır mutlaka
Bir sevgi ilham gereklidir
Herkesin ilhamı gelir mutlaka
Bir şiir olsun omasın ilham gereklidir
Müzik de aynı şekilde.
Nehir YAKULA
ŞİİR
Şiirleri yazdığımda
Gözlerimi kapatamam
Durmadan yazarım
Şiir, çocuk sanki
Gün gün çocuk
Göze girmez uyku
Sanki şiirden kaçamam
Aradığım bilgi ve düşünce
Şiirlerde bulunur
Kırlarda şiirler
Şarkılar yazarım.
Yağmur YAKULA
AKDENİZ’İM MAĞUSAM
Akdeniz gibi kokar ülkem
Yasemin dağlarında tüter
Benim güzel kokan Akdeniz’im
Yasemin ve Akdeniz’im
Canım ülkemin güzel şarkıları
Akdeniz’im canım Akdeniz’im
Naz BÜYÜKKAL
ÇOCUK
Çocuk özeldir
Çocuğa nazik davranalım
Çocuk çok önemlidir
Çocuk çok iyi kalplidir
Çocuk olmasa
Dünya renksiz kalır.
Kayra KARA
ŞEHRİM
Bilir misiniz nasıl bir
Şehirde yaşamak isterim?
Rengarenk, cıvıl cıvıl
Kuşlar ötsün, kelebekler uçsun
İşte ben böyle bir şehirde
Yaşamak isterim.
Vedia HOŞGÖR
YASEMİN
Yasemin kokar
Her geldiğimde
Akdeniz’im canım
**
Ah, sen o güzel kokunla
Beni etkileme yasemin
Ve Akdeniz.
Ela ÖZÇELİK