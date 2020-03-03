Balıkçılık yapan 331 kişiye Doğrudan Gelir Desteği verildiğini ancak sosyal sigortasını yatıran kişi sayısının 64 olduğunu söyleyen Hamzoğulları, “64 kişi sosyal sigortasını yatırıyorsa, 260 kişi fazlalığı nasıl buluyorsunuz? Bu para neye dayanarak verildi” diye sordu

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Balıkçılıkla İlgili Vermiş Olduğu Doğrudan Gelir Desteği” konusunda konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, balıkçılık yapan Doğrudan Gelir Desteği’nin 331 kişiye verildiğini ancak sosyal sigortasını yatıran kişi sayısının 64 olduğunu söyledi. Hamzoğulları, “64 kişi sosyal sigortasını yatırıyorsa, 260 kişi fazlalığı nasıl buluyorsunuz? Bu para neye dayanarak verildi” diye sordu

Balıkçılıkla evini geçindirmek isteyen kişilerin neler yapması gerektiğini soran Hamzaoğulları, teşviklerin ne zaman ve nasıl verileceğini sordu.

“Bu yanlışlığı kim ne zaman nasıl düzeltecek” diyen Hamzaoğulları, haksız kazancın nereye kadar devam edeceğini sorarak, sadece bir tüzükle bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

Oğuz: “Yasal olmayan bir durum yok”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, destek yasası kapsamına göre 331 kişinin doğrudan gelir desteği alma hakkı bulunduğunu ve yasal olmayan bir durum olmadığını belirtti.

Denizden daha fazla ekonomik değer sağlamak gerektiğini dile getiren Oğuz, eldeki teşvikleri verimli halde kullanmanın önemine işaret etti.

Sınır ve yasaklarla değil, hak edilene göre teşvik verilmesinin önemine değinen Oğuz, yeni bir yasal çalışma yapıldığını kaydetti.