Sigortalı’ya yeni düzen

Meclis Genel Kurulu, çalışma hayatında bazı ‘radikal’ değişiklikleri de hayata geçirmeyi öngören Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı.

Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarılarının hayata geçmesi ile ilgili yasaların günümüz koşullarına uyarlanması amaçlanıyor.

Tasarı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ‘resen’ kayıt yapma hakkının verilmesi, sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması da içeriyor.

Direktörlere de ilk kez ‘mali sorumluluk’ getirileceği düzenlemede, çalışma içerisinde dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Öte yandan ‘yersiz ödemelerin’ ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin çalışmalar, yasa tasarısında ayrıntılarıyla belirtiliyor.

Yasa ile ilk kez prim borçlarından direktörlerin de sorumlu tutulacak, böylelikle; yatırılmayan primlerden işverenle birlikte şirketin direktörü de şahsen sorumluluk taşıyacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi, yatırılmayan primlerin tahsili için işveren ya da direktörleri mahkemeye verilebilecek. ‘Yersiz ödemeler’ ile ilgili düzenlemeye göre ise sistemden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle kişi ya da kurumlara yapılan ‘yersiz ödemeler’ ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi herhangi bir ceza uygulamayacak. Bu ödemelerin geri alınması için söz konusu kurum ya da kişilere 48 ay taksitlendirme imkanı tanınacak. Taksitlerin yatırılmaması halinde ise ceza uygulaması hayata geçecek.

UBP adına söz alan Menteş Gündüz, şerh düştükleri ‘resen kayıt’ düzenlemesi hariç yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Komite Başkanı Jale Refik Rogers, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin daha iyi çalışması için hazırlanan bir tasarı olduğunu ifade etti, yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.