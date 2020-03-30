Sosyal Sigortalar Dairesi, Bakanlar Kurulu tarafından faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacak 1500 TL’lik ücret desteğinin İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından karşılanacağını duyurdu. Daireden yapılan açıklamada, başvuruların, İhtiyat sandığı Dairesi’nin belirlediği tarih ve koşullarda alınacağını, bu nedenle sigortalıların ücret desteği için Daireye başvurmamaları belirtildi ancak bakanlık bunun tam aksi bir açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş desteği için "Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Daireleri’ne başvuru yapılmaması" için çağrı yaptı, henüz, bu yöndeki gerekli düzenlemenin yapılmadığını duyurdu.