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Sigara ve puro fiyatlarına zam

Sigara ve puro fiyatlarına zam

Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.

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Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.

Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.

Sigarada en fazla artış, Winston, Benson&Hedges, Silk Cut, Kent, Rothmans, Royals, Dunhill, Craven A, Gold Leaf, Samsun 216, Marlboro, Parliament markalarında yaşandı, diğerlerindeki artış 0.50 TL oldu.

 

 

 

İşte yeni sigara fiyatları:

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