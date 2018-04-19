Sigara ve puro fiyatlarına zam
Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.
A+A-
Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.
Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.
Sigarada en fazla artış, Winston, Benson&Hedges, Silk Cut, Kent, Rothmans, Royals, Dunhill, Craven A, Gold Leaf, Samsun 216, Marlboro, Parliament markalarında yaşandı, diğerlerindeki artış 0.50 TL oldu.
İşte yeni sigara fiyatları:
Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler