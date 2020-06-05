Sıcaklık artacak

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık yarından sonra yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ılık ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde 28-31; sahillerde ise 24-27; diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38; sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.