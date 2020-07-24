Sıcak hava sürecek
Meteoroloji Dairesi 25 - 31 Temmuz tarihleri arasında bölgenin alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi 25 - 31 Temmuz tarihleri arasında bölgenin alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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