Siber’den ‘özel izinli’ girişlere tepki

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi Başkanı Dr. Sibel Siber de ‘karantinasız’ PCR testsiz’ ülkeye girişleri işaret ederek, “Halkta yarattığı korku, yanıtsız sorular, nedeni izah edilmeden sık sık değişen kararlarla, derin bir güvensizlik eşliğinde sürekli savrulur... Içinde bulunduğumuz durumun bir özeti…” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘bilimin üstünlüğüne dikkat çeken Siber, paylaşımında “Devlet yönetiminde 'Hukukun üstünlüğü' önemlidir. Pandemi döneminde 'Bilimin üstünlüğü' de öne çıkmıştır. Bu dönemde bilimin yönlendirmesiyle karar alan yönetimler, doğru yolda ilerlediğine dair halkına güven verir, aldığı kararlarla ilgili şüpheye yer bırakmaz, bilimsel, doyurucu açıklama yapar... Bilimi hiçe sayan veya yeterince önemsemeyen hükümetlerin veya yönetimlerin ise kılavuzu çoktur. O nedenle yönünü bulamaz... Halkta yarattığı korku, yanıtsız sorular, nedeni izah edilmeden sık sık değişen kararlarla, derin bir güvensizlik eşliğinde sürekli savrulur... İçinde bulunduğumuz durumun bir özeti...” dedi.