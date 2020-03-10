SİBER: ADAY DEĞİLİM

Sibel Siber bir basın toplantısı düzenleyerek, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını söyledi.

Siber, kendisini destekleyen herkese de teşekkür etti.

Siber, aktif siyasette olmasa da topluma hizmete devam edeceğini söyledi.

"Şeffaflık ve hesap verebilirlik" ilkesine inandığını anlatan Siber, "Örtülü değil şeffaf" olunması gerektiğine dikkat çekti, topluma "öğrenilmiş çaresizliği değil özgüveni aşılamalıyız" dedi.

Kavga yerine diyaloğu öneren Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü, bu makamın 'toplumsal hizmet makamı' olduğunu, ancak gelinen aşamada, adaylık kararı almadığını belirtti.

"Kimi organize grupların kendi adayını desteklemeyenlere yönelik hakaretleri ve cinsiyetçi yaklaşımları üzücüdür" diyen Siber, ilk göstergelerin, seviyeli bir propaganda dönemi olmayacağını ortaya çıkarttığını ifade etti.

Siber, toplumsal hizmet için her zaman heyecan duyduğunu da belirtti.

Eski Başbakan, Meclis Başkanı, Milletvekili Sibel Siber bir basın toplantısı düzenledi, düşüncelerini açıkladı.

Siber, doktor kimliğiyle de, seçim propaganda sürecinde, adaylara da tavsiyeler iletti, "Sarılmayınız, öpüşmeyiniz, kalabalık buluşmalardan uzak durunuz' dedi.