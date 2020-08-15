ALINAN KARAR 21 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK… BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü, eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta karara bağlayacaklarını söyledi.

Devrim DEMİR

Ülkede yaşanan salgın sonrası altı aydır ara verilen eğitimin 1 Eylül tarihinde başlaması hedefleniyor. Yüzlerce veli ve öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılına başlanması beklenirken, Türkiye’de yeni dönem 21 Eylül tarihine ötelendi.

Eğitim uzmanları, yeni eğitim yılının altı aylık sürecin kayıpları başta olmak üzere, yerli bulaşma başlamasından endişeli.

Mart ayında yerinde bir kapanma ile salgının önüne geçildiğini belirten uzmanlar, her gün çıkan vaka sayısı nedeniyle okulların açılış tarihinin bir kez daha gözden geçirilmesi taraftarı.

Uzmanlar ve sendikalar 1 Eylül 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Eğitim uzmanları ne dedi?

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman: “Bir dönem daha uzaktan eğitime devam edilmeli”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, salgının durumuna göre okulların açılmasının en doğrusu olduğunu ifade ederek, gerekirse bir dönem daha uzaktan eğitime devam edilmesini istedi.

Batman, hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki vakaları izlememiz gerektiğini ifade etti.

Batman şunları söyledi: “En son Eğitim Bakanlığının aldığı karar 1 Eylül. Bu tarih sonrası için ise eğitimin yüz yüze görüşülmesi önerilmekte. Bir dönem daha online eğitimin olması gerektiği düşüncesindeyim. Şuan dünyada olduğu gibi, bizde de ikinci dalgadan bahsedilmekte. Ülkede yapılması gereken en sağlıklı ve en doğrusu Bilim Kurullarının verileri ile hareket etmek. Yerel insanlarda bulaş tehlikesi ve duyumları var, sonbahar ayında Covid-19’un artacağı aşikârdır. Ülke 2 vaka ile kapanırken, şimdi günde 10 vaka haberleri duyuyoruz. Çok fazla zarar olmadan, eğitim için ciddi önlemler alınmalı. Bu süreç ilerlerken, okullarda bakanlık ne gibi önlemler aldı? Çocukların sağlıklarını tehlikeye atmaya gerek yok, zor bir döneme giriliyor. Bir eğitimci olarak tabii ki önce eğitim ama sağlık çok daha önemli.”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten: “Altı aylık süreçte birçok adım atılmadı”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, Eğitim Bakanlığı’nın Akademik takvimine göre 1 Eylül tarihinin değişmediğini söyledi. Eğitim Bakanlığının bazı çalışmalar da yaptığını ifade eden Sarpten, bakanlığın uzaktan eğitime de yakın baktığını kaydetti.

Eğitimin modülü, alınacak tedbirlerle ilgili hala doyurucu bir çalışma yapılmadığını ifade eden Sarpten, “Yüz yüze eğitime 10 Mart tarihinde ara verildi. Geçen 6 aylık süreçte yeni eğitim yılına ilişkin tedbirlerle ilgili her hangi bir adım atılmadı. Olası bir durumda uzaktan eğitim için gerekli çalışmalar tamamlanmadı. Okullardaki alınacak kurallar nedir? Öğrenciler, veliler, öğretmenler satır satır mutlaka bilgilendirilmeli. Geçen yıl ciddi eğitim kayıpları yaşandı, özel ve kamu arasında fark açıldı. Önümüzdeki eğitim yılında da kayıpların yaşanmaması adına uzaktan eğitim götürülmeli.”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel: “Bilim Kurulu'nun vereceği tarih dikkate alınmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, okulların açılış tarihi ile ilgili çok büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Ülke şartları, öğrenci sayısı, okulların fiziki kuralları dahil her detayın ince ince düşünüldüğünü kaydeden Tel, bu düşüncelerin Eğitim Bakanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

Tel, “Uzaktan eğitimin bir süre daha devam etmesi için sorumluluk bilinci içinde bakanlığı uyardık. Bazı önerilerimiz dikkate alındı, 1 Eylül yeni eğitim yılı ile ilgili komite kurulmasını önerdik ve yazılı talepte bulunduk. Okulların fizikisi yapısından, öğrenci ve öğretmen sayısı yanında veli sayısı da dâhil bir veri hazırladık ve bu veriyi 17 Ağustos tarihinde Sağlık Bilim Kuruluna sunacağız. Ülkede bir salgın yaşandığını Bakanlar Kurulu açıkladı.”

“Okullarda temizlik yeni yapılmaya başlandı”

Ülke genelinde sadece devlet okullarında 21 bini aşkın öğrenci bulunduğunu ifade eden Tel, yaklaşık üç hafta sonra açılacak olan okullarda temizliklerin yeni başladığını kaydetti. Yüz yüze eğitime karşı olmadıklarının da altını çizen Tel, ülke genelinde sağlık şartları nedeniyle açılış konusunda Sağlık Bilim Kurullarının vereceği tarihin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Tel şöyle devam etti:

“Çocukların sağlığı her şeyden önce olduğu için, ülke şartlarına göre önlemler alınmalı. Alınacak önlemler çerçevesinde, okullarda yeni eğitim yılı başlamalı. Ulaşımdan, kalabalık sınıflara kadar her şey dikkate alınarak bir açılıma gidilmeli” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Alınan kararlar 21 Ağustos’ta açıklanacak”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu okulların 1 Eylül'de açılacağını, bu yönde değişiklik olmadığını açıkladı.

BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü, eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta karara bağlayacaklarını söyledi.

Eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilere kaç saat ders olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını 21 Ağustos'ta açıklayacaklarını belirtti.

Okullardaki öğrenci sayısının "seyreltileceği" konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var" dedi.