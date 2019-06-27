Seyir halindeki kamyon yandı
Turunçlu’da Hüseyin Harper'in kullanımındaki buğday yüklü kamyon dün seyir halinde bulunduğu sırada yandı.
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Turunçlu’da Hüseyin Harper'in kullanımındaki buğday yüklü kamyon dün seyir halinde bulunduğu sırada yandı.
Polis, 26 Temmuz saat 24.00 sıralarında yaşanan yangının muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yaşandığını duyurdu.
Yangın sonucu kamyon ve üzerinde bulunan 10 ton kadar buğday tamamen yanarak zarar gördü.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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