Seri hırsız yakalandı

Lefkoşa’da birçok eve girerek hırsızlık yapan zanlı R. A. E., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlının ‘Geceleyin Ev Açma’, ‘İkametgâhlardan Sirkat’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 16 tarihinde S.E. ve yine ayni adreste sakin kızı F.K.’nin yaptıkları şikayette Göçmenköy - Lefkoşa adresindeki evlerine, pencere panjurunun muhtemelen sert bir cisimle hasar verilmeksizin açılarak girildikten sonra F.K'ye ait yatak odasındaki el cüzdanları içerisinde muhafaza etmekte olduğu toplam bin 500 TL nakit parasının, yine söz konusu evin batısında bulunan S.E'ye ait yatak odasından el cüzdanı içerisinde muhafaza etmekte olduğu toplam bin TL nakit parasının ve F.K'ye ait 1 adet 18 ayar Baklava motifli yüzük, 1 adet 18 ayar F harfi motifli yüzük, 1 adet 18 ayar üzerinde Ersun yazan künye, 1 adet 18 ayar üzeri taşlı yüzük, 2 adet pırlanta tek taş yüzük, 1 adet 18 ayar kalp motifli kolyesinin, 1 adet 22 ayar dikdörtgen motifli kolye ve 1 çift 18 ayar küpesinin, 1 adet 22 ayar bileziğinin, 1 çift 18 ayar taşlı halka küpesinin, 1 çift 18 ayar kalp motifli küpesinin, 1 adet 18 ayar balık kemiği motifli kalın kolyesinin, 1 çift 18 ayar çiçek motifli küpesinin, 1 adet pırlanta yüzüğünün, 1 adet boncuk motifli inci kolyesinin, 4 adet 18 ayar bileziğinin, 1 adet 18 ayar yunus motifli kolye ucunun ve 1 adet 18 ayar üzeri hep taşlı olan yüzüğünü sirkat ettiğini belirtti.

Çalıntı eşyalar evinden çıktı..

Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve Dikmen’deki evinin arandığında 07-08 Mart tarihleri arasında, Ortaköy Lefkoşa adresinde M.T'ye ait ev içerisine giriş yaparak, Apple marka Airpod Pro-3 model kablosuz kulaklık ve toplam 65 TL ile 100 Euro nakit parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine zanlının 21 Haziran tarihinde, Göçmenköy adresindeki K.P'ye ait eve mutfak kısmına pencereden elini uzatıp yine adı edilene ait Samsung marka cep telefonu ve kırmızı renk Sunix marka kablosuz hoparlörü alarak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını ve Dikmen'de bulunan ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan aramada her üç meselede sirkat edilen eşyaların bulunup tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.