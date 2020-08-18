Serhan Kombos Otomotiv tek yetkili oldu

Serhan Kombos Otomotiv Ltd., Mercedes-Benz markasının Kuzey Kıbrıs’taki satış ve servis hizmetlerinde tek yetkili bayisi olduğunu açıkladı.

“Mercedes-Benz markasının yeni ve sertifikalı ikinci el araç satma yetkisi sadece Serhan Kombos Otomotiv Ltd’dedir” görüşünün paylaşıldığı açıklamada, şu duyuru yapıldı:

“Kuzey Kıbrıs’taki tüm Mercedes-Benz marka araçlar, kimden alındığına ve/veya kimin tarafından ithal edildiğine bakılmaksızın, fabrika onaylı servis, garanti, aksiyon, güncelleme, geri çağırma ve ücretsiz asistan hizmetlerinin uygulanmasında Mercedes-Benz AG adına tek yetkili bayi Serhan Kombos Otomotiv Ltd’dir.”

Mercedes-Benz markasını tercih edenlere teşekkür mesajı da verilen açıklamada, Mercedes-Benz hizmetlerinin devamı için ülke genelindeki yetkili merkezlere kayıt yapılması istendi.