'Serbest Hekimler' mesai sonrasını sorguladı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Asbaşkanı İlker İpekdal, Sağlık Bakanı ve Tıp-İş Başkanı’nı, çıkardıkları tüzük gereği, hangi özel hastanelerle ve özel kliniklerle protokol imzaladıklarını; ayrıca, mesai saatlerinden sonra, hangi kamu hekiminin hangi kamu hastanesinde, özel hastanede veya özel klinikte, hangi saatler arasında hastalarını kabul edeceğini kamuoyu ile net bir şekilde paylaşarak, halkın kesintisiz sağlık hizmeti almasını sağlamaya davet etti.



İpekdal, nöbetçi eczanelerin yeni belirlenen açılış ve kapanış saatlerini de eleştirerek, 02:00-08:00 saatleri arasında ilaç satışının durdurulduğunu savundu ve acil tedavi gerektiren hastaların akıbetinin ne olacağını başta Sağlık Bakanı olmak üzere konunun muhataplarının açıklamasını istedi.



İpekdal yaptığı yazılı açıklamada, hekimlerin, mesai saatlerinden sonra, özel hastalarına hangi koşullarda bakacaklarını düzenleyen ve kendilerinin yargıya taşıdığı tüzüğün şu an yürürlükte olduğunu hatırlatarak, tüzük yürürlükte olmasına rağmen, bugüne kadar, ne Sağlık Bakanlığı ne de tüzüğün mimarları olduğunu savunduğu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Tıp-İş’in kamu hekimlerinin mesai saatlerinden sonra, kamu hastanelerinin hangi birimlerinde, hangi özel hastane ve özel kliniklerde, hangi saatler arasında halka hizmet verileceğini bildirmediğini öne sürdü.



Halkın sağlığını yakından ilgilendiren bir diğer önemli hususun da, nöbetçi eczanelerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili olduğunu dile getiren İpekdal, 18 Eylül 2017 – 16 Eylül 2018 tarihleri arasında, nöbetçi eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin 8:00-2:00 olarak belirlendiğini; saat 02:00-08:00 saatleri arasında halkın elinde reçete dahi olsa, ilaç satışının durdurulduğunu savundu.



Sağlık Bakanlığı’nın ise, bu durum karşısında sessiz kalmayı tercih ederek bu saatler arasında acil tedavi gerektiren hastaların akıbeti hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını ileri süren İpekdal,“Bu da, saat 02:00’den sonra elinde acil reçetesi bulunan bir hastanın, elindeki acil reçetesi ile durumunda, sağlığını tehdit edebilecek ciddi sorunlar doğurma riskini taşımaktadır” dedi.



İpekdal, saat 02:00-08:00 arasında, reçete ile acil tedavisi yapılamayacak olan bir hastaya, hastanelerde veya kliniklerde bakmanın ne anlam taşıdığını başta Sağlık Bakanı olmak üzere konunun tüm muhataplarının açıklamasını da istedi.