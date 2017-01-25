Sennaroğlu, UBP'ye katıldı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediye meclis üyeleriyle beraber Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katıldığını açıkladı.

Sennaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, son dönemlerde yaptığı istişareler sonucunda ve Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’nin (The Pine View Restoran & Bar) beldeye geri kazandırılmasında Ulusal Birlik Partisi yönetiminin istikrarlı duruşunu da göz önüne alarak, ekip olarak Ulusal Birlik Partisi’ne katılmaya karar verdiklerini kaydetti.